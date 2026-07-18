10 greșeli făcute la mare care îți îmbătrânesc pielea. Petele pigmentare și ridurile apar mai repede dacă faci asta la plajă

Vacanța la mare este sinonimă pentru mulți cu relaxarea și bronzul perfect, însă puțini se gândesc la efectele pe care soarele le poate avea asupra pielii. Expunerea repetată la razele ultraviolete, combinată cu apa sărată, vântul și temperaturile ridicate, accelerează procesul de fotoîmbătrânire, favorizând apariția ridurilor, petelor pigmentare și pierderea elasticității pielii.
Dermatologii atrag atenția că multe dintre semnele considerate normale odată cu înaintarea în vârstă sunt, de fapt, consecința anilor petrecuți la soare fără o protecție adecvată. Vestea bună este că o mare parte dintre aceste efecte pot fi prevenite prin câteva obiceiuri simple.
Ce este fotoîmbătrânirea
Fotoîmbătrânirea reprezintă deteriorarea prematură a pielii provocată de expunerea repetată la radiațiile ultraviolete. Spre deosebire de procesul natural de îmbătrânire, aceasta afectează mai rapid fibrele de colagen și elastină, cele care mențin pielea fermă și elastică.
Primele semne sunt ușor de observat: riduri fine și profunde, pete pigmentare provocate de soare, pierderea elasticității, piele cu aspect aspru, vase de sânge vizibile și un ten lipsit de luminozitate.
1. Crezi că bronzul înseamnă o piele sănătoasă
Mulți consideră că un bronz intens este semnul unei pieli sănătoase. În realitate, bronzul este mecanismul prin care pielea încearcă să se protejeze de radiațiile ultraviolete.
Chiar și atunci când nu apar arsuri, razele UV continuă să afecteze colagenul și elastina, accelerând apariția ridurilor și reducând fermitatea pielii.
2. Aplici prea puțină cremă cu protecție solară
Una dintre cele mai frecvente greșeli este folosirea unei cantități insuficiente de cremă cu factor de protecție sau aplicarea acesteia o singură dată, dimineața.
Pentru o protecție eficientă, specialiștii recomandă un produs cu SPF de cel puțin 30 și protecție atât împotriva razelor UVA, cât și UVB. Crema trebuie aplicată cu 15-30 de minute înainte de expunerea la soare și reaplicată la fiecare două ore sau după fiecare baie în mare ori în piscină.
3. Stai la plajă când soarele este cel mai puternic
Intervalul cuprins între orele 10:00 și 16:00 este cel în care radiațiile ultraviolete ating cele mai ridicate valori.
Expunerea prelungită în această perioadă crește riscul de arsuri solare, fotoîmbătrânire, deteriorarea ADN-ului celular și apariția cancerului de piele. Dacă este posibil, este recomandată evitarea plajei în aceste ore și alegerea zonelor umbrite.
4. Uiți să protejezi gâtul, urechile și mâinile
De cele mai multe ori, crema cu protecție solară este aplicată doar pe față și pe corp.
Gâtul, decolteul, urechile și mâinile sunt însă printre primele zone în care apar petele pigmentare și ridurile, deoarece rămân expuse constant la soare și sunt adesea neglijate.
5. Nu hidratezi pielea după plajă
Apa sărată, vântul și razele soarelui afectează bariera naturală de protecție a pielii și favorizează deshidratarea.
După o zi petrecută pe plajă, dermatologii recomandă folosirea produselor care conțin acid hialuronic, glicerină, ceramide sau pantenol. Aceste ingrediente contribuie la refacerea barierei cutanate și ajută pielea să își păstreze hidratarea.
6. Folosești ulei pentru bronz fără protecție solară
Unele uleiuri accelerează obținerea bronzului, însă nu oferă protecție împotriva radiațiilor ultraviolete.
Consecințele pot fi arsuri solare, deshidratarea pielii, apariția ridurilor și îmbătrânirea prematură. Dacă preferi astfel de produse, este indicat să alegi variante care includ și factor de protecție solară.
După plajă, pielea este mult mai sensibilă decât în mod obișnuit.
Folosirea imediată a produselor exfoliante poate accentua iritațiile, roșeața, uscăciunea și sensibilitatea. Specialiștii recomandă să fie așteptate câteva zile înainte de exfoliere.
8. Nu porți ochelari de soare
Lipsa ochelarilor cu protecție UV nu afectează doar sănătatea ochilor.
Lumina puternică determină oamenii să strângă frecvent din ochi, iar repetarea acestui gest favorizează apariția ridurilor din jurul ochilor.
9. Fumezi în timpul vacanței
Fumatul reduce circulația sângelui și diminuează cantitatea de oxigen care ajunge la nivelul pielii.
Asociat cu expunerea excesivă la soare, acest obicei accelerează degradarea colagenului și elastinei, ceea ce favorizează apariția ridurilor adânci și pierderea fermității pielii.
10. Ignori arsurile solare
Arsurile repetate nu înseamnă doar câteva zile de disconfort.
Ele cresc atât riscul de fotoîmbătrânire, cât și probabilitatea apariției cancerului de piele. Dacă apar bășici extinse, febră sau o stare generală alterată, este recomandat un consult medical.
Cum îți protejezi pielea în vacanță
Medicii dermatologi recomandă folosirea zilnică a cremei cu protecție solară și reaplicarea acesteia conform instrucțiunilor. De asemenea, este indicată purtarea unei pălării cu boruri largi, utilizarea ochelarilor cu protecție UV, hidratarea corespunzătoare și aplicarea produselor hidratante după expunerea la soare.
Totodată, evitarea statului la plajă între orele 10:00 și 16:00 rămâne una dintre cele mai eficiente metode de reducere a efectelor nocive ale radiațiilor ultraviolete.
Nici zilele înnorate nu te protejează complet
Mulți renunță la crema cu protecție solară atunci când cerul este acoperit de nori, considerând că riscul este redus.
În realitate, o mare parte din radiațiile ultraviolete traversează stratul de nori, astfel că pielea continuă să fie expusă chiar și atunci când soarele nu este vizibil sau temperaturile sunt mai scăzute.