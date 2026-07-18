10 greșeli făcute la mare care îți îmbătrânesc pielea. Petele pigmentare și ridurile apar mai repede dacă faci asta la plajă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 18:18

Vacanța la mare este sinonimă pentru mulți cu relaxarea și bronzul perfect, însă puțini se gândesc la efectele pe care soarele le poate avea asupra pielii. Expunerea repetată la razele ultraviolete, combinată cu apa sărată, vântul și temperaturile ridicate, accelerează procesul de fotoîmbătrânire, favorizând apariția ridurilor, petelor pigmentare și pierderea elasticității pielii.

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