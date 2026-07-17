În ce țară ar trebui să trăiești, în funcție de data nașterii. Numerologia te ajută să descoperi locul care ți se potrivește

Tot mai mulți oameni visează să înceapă o viață nouă într-o altă țară, însă alegerea destinației nu este întotdeauna ușoară. Dincolo de oportunitățile profesionale, nivelul de trai sau clima, numerologia susține că fiecare persoană are o legătură specială cu un anumit loc din lume, determinată de energia datei de naștere.
Potrivit acestei practici, există țări a căror vibrație ar fi în armonie cu cea a fiecărui individ. Cei care cred în numerologie spun că această compatibilitate poate influența felul în care o persoană se adaptează, se dezvoltă și se simte într-un anumit loc.
Cum explică numerologia legătura dintre oameni și anumite țări
Numerologia studiază relația dintre numere și evenimentele din viața oamenilor, pornind de la ideea că tot ceea ce există în univers are o anumită vibrație energetică.
În această interpretare, data nașterii nu reprezintă doar o informație din buletin, ci și un cod care reflectă anumite trăsături și energii personale. Aceste vibrații ar interacționa cu energia locurilor, a oamenilor și a mediului înconjurător.
Susținătorii numerologiei afirmă că, atunci când vibrația unei persoane se potrivește cu cea a unei țări, aceasta poate simți că și-a găsit locul potrivit, adaptându-se mai ușor și având senzația că se află „acasă”.
De aceea, persoanele care simt nevoia unei schimbări sau care iau în calcul mutarea într-o altă țară privesc uneori și către astfel de interpretări, pe lângă criteriile practice.
Ce țară ți se potrivește în funcție de data nașterii
Potrivit experților în numerologie, fiecare interval de naștere este asociat cu energia unei anumite țări.
Iată corespondențele propuse:
21 martie – 19 aprilie: Spania
20 aprilie – 20 mai: Italia
21 mai – 20 iunie: Franța
21 iunie – 22 iulie: Canada
23 iulie – 22 august: Australia
23 august – 22 septembrie: Elveția
23 septembrie – 22 octombrie: Danemarca
23 octombrie – 21 noiembrie: Japonia
22 noiembrie – 21 decembrie: Noua Zeelandă
22 decembrie – 19 ianuarie: Turkmenistan
20 ianuarie – 18 februarie: Suedia
19 februarie – 20 martie: Brazilia
Ce înseamnă, de fapt, această interpretare
Potrivit adepților numerologiei, această asociere nu trebuie privită ca o regulă care stabilește unde ar trebui să trăiască fiecare persoană.
Mai degrabă, lista este văzută ca o interpretare simbolică a compatibilității dintre energia datei de naștere și cea atribuită diferitelor țări. Pentru unii poate fi o sursă de curiozitate, pentru alții o inspirație atunci când își aleg următoarea destinație de vacanță sau iau în calcul o mutare în străinătate.
În viziunea numerologiei, fiecare om ar avea un loc din lume cu care rezonează mai bine, iar data nașterii ar putea oferi un indiciu despre țara în care s-ar simți cel mai aproape de ideea de „acasă”.