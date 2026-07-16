Fenomenul Bagel cucerește bucătăriile lumii. Cum să prepari acasă chiflele perfecte pentru micul dejun

Bagels, faimoasele chifle în formă de inel, au devenit un fenomen culinar global și o alegere preferată pentru micul dejun sau brunch. Cu o coajă crocantă, un miez dens și elastic, acești „verișori” ai covrigilor românești pot fi preparați cu ușurință acasă, fără a necesita ingrediente complicate sau tehnici de nivel profesionist.
Spre deosebire de covrigii noștri tradiționali, care sunt scufundați într-o soluție cu bicarbonat de sodiu, bagelul obține textura unică printr-o metodă inedită. Secretul constă în fierberea scurtă a aluatului dospit în apă înainte de a fi introdus la cuptor. Acest proces îi conferă coaja lucioasă și rumenă, în timp ce interiorul rămâne moale și extrem de consistent.
Rețeta pas cu pas pentru bagels
Pentru a obține o tavă de bagels delicioși, aveți nevoie de câteva ingrediente de bază: 500 g de făină pentru pâine, 7 g de drojdie uscată, două linguri de zahăr brun, puțin ulei, bicarbonat de sodiu pentru fierbere și un albuș de ou. Prepararea este un proces accesibil oricui iubește patiseria de casă:
Se amestecă făina, zahărul și o linguriță de sare cu drojdia dizolvată în prealabil în 300 ml de apă călduță.
Se frământă aluatul aproximativ 10 minute, după care se lasă la dospit într-un vas uns cu ulei timp de o oră, până își dublează volumul.
Se împarte compoziția în 10 bile egale care se mai lasă la dospit 30 de minute, apoi se formează gaura specifică în centrul fiecăreia.
Se fierbe fiecare bucată timp de un minut pe ambele părți într-o oală cu apă și o lingură de bicarbonat, apoi se scoate cu o spumieră.
Se ung chiflele cu albuș de ou, se presară toppingul preferat și se coc la 180 de grade timp de 20-25 de minute.
Cel mai popular topping internațional este faimosul „Everything Bagel”. Acesta se prepară amestecând pur și simplu semințe de susan alb și negru, fulgi de ceapă uscată, pudră de usturoi, semințe de mac și sare fulgi.
Combinații savuroase și sfaturi practice
Combinația clasică și cea mai comandată în cafenelele din întreaga lume rămâne cea cu cremă de brânză și somon afumat, completată de ceapă roșie, capere și zeamă de lămâie. Totuși, chiflele pot fi umplute la fel de bine cu ou și brânză cheddar, avocado și ou poșat, salată de ton sau pastramă cu muștar și castraveți murați. Pentru o variantă dulce, aluatul poate fi îmbogățit cu zahăr suplimentar și scorțișoară.
Pentru a-i menține proaspeți, în primele două zile este recomandat să îi păstrați într-o pungă de hârtie la temperatura camerei, care va absorbi umezeala și va păstra coaja crocantă. Dacă preparați o cantitate mai mare, bagelii pot fi congelați cu succes până la două luni. O simplă trecere prin prăjitorul de pâine sau câteva minute la cuptor le vor reda imediat textura proaspătă din ziua coacerii.