Fenomenul Bagel cucerește bucătăriile lumii. Cum să prepari acasă chiflele perfecte pentru micul dejun

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 23:42

Bagels, faimoasele chifle în formă de inel, au devenit un fenomen culinar global și o alegere preferată pentru micul dejun sau brunch. Cu o coajă crocantă, un miez dens și elastic, acești „verișori” ai covrigilor românești pot fi preparați cu ușurință acasă, fără a necesita ingrediente complicate sau tehnici de nivel profesionist.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre bagelreteta