Au fost inventate micro-dronele anti-țânțari. Îi vânează în aer și îi identifică prin senzori ultrasonici după bătăile aripilor

O companie americană de tehnologie lucrează la un proiect care pare desprins din filmele SF: micro-drone dotate cu inteligență artificială, capabile să identifice și să doboare insecte în timp ce zboară. Obiectivul final este eliminarea țânțarilor din zonele urbane fără utilizarea substanțelor chimice, prin intermediul unor roiuri de drone autonome.
Primul test reușit al sistemului a fost prezentat public în această săptămână și marchează un pas important în dezvoltarea tehnologiei.
Prima insectă doborâtă în timpul unui test
Inginerii startupului american Tornyol, susținut de acceleratorul Y Combinator, dezvoltă de mai mult timp un sistem bazat pe inteligență artificială care ar putea reduce de până la 100 de ori costurile combaterii țânțarilor.
Pe 14 iulie, Alex Toussaint, unul dintre fondatorii companiei, a publicat o înregistrare video în care este prezentată ceea ce el numește „prima victorie aer-aer” a proiectului.
În imagini se poate observa o micro-dronă care urmărește o insectă aflată în zbor și reușește să o doboare într-o zonă special amenajată pentru teste.
Insecta folosită în experiment a fost o molie, nu un țânțar, iar demonstrația s-a desfășurat într-un spațiu restrâns. Chiar și așa, dezvoltatorii consideră că testul reprezintă un progres important spre realizarea unei drone capabile să identifice și să elimine insectele direct în aer.
Drone de numai 40 de grame, ghidate de inteligență artificială
Planul companiei este dezvoltarea unor drone extrem de ușoare, cu o greutate de aproximativ 40 de grame.
Acestea vor utiliza microfoane similare celor din telefoanele mobile, senzori ultrasonici și un software creat special pentru detectarea și urmărirea insectelor.
Sistemul funcționează prin emiterea unor impulsuri ultrasonice și analiza ecourilor recepționate de un ansamblu de microfoane. În teorie, drona poate face diferența între țânțari și alte insecte deoarece bătăile aripilor țânțarilor produc o semnătură Doppler distinctă.
Această caracteristică i-ar permite să identifice cu precizie țintele înainte de a le intercepta.
Roiuri de drone care ar putea proteja orașele de țânțari
Alex Toussaint și Clovis Piedallu, cei doi ingineri care au fondat Tornyol, își propun ca, în viitor, roiuri întregi de astfel de micro-drone să poată patrula deasupra orașelor și să reducă semnificativ populațiile de țânțari.
Potrivit estimărilor companiei, doar zece astfel de drone ar putea acoperi și curăța o suprafață de aproximativ un kilometru pătrat de insectele care se hrănesc cu sânge.
Dacă tehnologia va ajunge să fie utilizată pe scară largă, aceasta ar putea deveni o alternativă la metodele clasice de combatere a țânțarilor, precum insecticidele sau alte soluții considerate mai costisitoare și cu un impact mai mare asupra mediului.