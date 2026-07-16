Au fost inventate micro-dronele anti-țânțari. Îi vânează în aer și îi identifică prin senzori ultrasonici după bătăile aripilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 16:50

O companie americană de tehnologie lucrează la un proiect care pare desprins din filmele SF: micro-drone dotate cu inteligență artificială, capabile să identifice și să doboare insecte în timp ce zboară. Obiectivul final este eliminarea țânțarilor din zonele urbane fără utilizarea substanțelor chimice, prin intermediul unor roiuri de drone autonome.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre dronadroneanti-ţânţariinsecte