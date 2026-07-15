Oamenii ar avea un „al șaselea simț”. Cercetătorii spun că ne poate influența emoțiile și sănătatea mintală

Deși majoritatea oamenilor cunosc cele cinci simțuri clasice, tot mai multe cercetări indică existența unui mecanism mai puțin cunoscut, pe care unii specialiști îl numesc „al șaselea simț”. Este vorba despre interocepție, capacitatea organismului de a detecta și interpreta semnalele venite din interiorul propriului corp.
Potrivit oamenilor de știință, acest proces nu contribuie doar la menținerea funcțiilor vitale, ci ar putea avea un rol important și în modul în care oamenii gestionează emoțiile, stresul și chiar anumite afecțiuni psihice.
Ce este interocepția și de ce este considerată un simț aparte
Spre deosebire de văz, auz, miros, gust și pipăit, interocepția nu are legătură cu mediul exterior, ci cu informațiile pe care organismul le transmite permanent către creier.
Printre semnalele percepute prin acest mecanism se numără ritmul cardiac, respirația, senzația de foame, setea sau modificările temperaturii corpului.
„Deși rareori îi acordăm atenție, este un simț esențial, deoarece contribuie la funcționarea optimă a tuturor sistemelor organismului. El ne avertizează atunci când echilibrul intern este perturbat, de exemplu când ne este sete sau când simțim că ne este prea cald și vrem să ne dăm jos un pulover"au explicat psihologii Jennifer Murphy, de la Royal Holloway, Universitatea din Londra, și Freya Prentice, de la University College London.
Legătura dintre „al șaselea simț” și sănătatea psihică
Cercetătorii susțin că interocepția nu se rezumă la reglarea funcțiilor biologice. Studiile arată că modul în care oamenii interpretează semnalele propriului organism poate influența reacțiile emoționale și capacitatea de a face față situațiilor stresante.
Mai multe cercetări au asociat dificultățile de percepere a acestor semnale interne cu afecțiuni precum anxietatea, depresia, tulburarea de stres post-traumatic sau tulburările de alimentație.
Ipoteza specialiștilor este că informații precum tensiunea musculară, ritmul respirației ori bătăile inimii ajută creierul să stabilească dacă o situație este sigură sau dacă reprezintă un pericol. Atunci când acest mecanism nu funcționează corespunzător, poate crește riscul apariției unor probleme psihice.
De exemplu, în cazul unei persoane care suferă de anxietate, conștientizarea excesivă a propriilor bătăi ale inimii în timpul unei interacțiuni sociale poate accentua și mai mult starea de disconfort.
Diferențe observate între femei și bărbați
Un studiu realizat în 2022 pe 93 de voluntari a arătat că femeile au obținut, în medie, rezultate mai puțin precise decât bărbații la testele prin care era evaluată perceperea ritmului cardiac.
Autorii cercetării consideră că această diferență ar putea explica parțial de ce anxietatea și depresia sunt diagnosticate mai frecvent la femei după pubertate. Totuși, aceștia atrag atenția că fenomenul este mult mai complex și nu poate fi pus exclusiv pe seama interocepției.
Ce au descoperit cercetătorii despre foame și echilibrul emoțional
Interocepția este analizată și în alte domenii ale medicinei. Un studiu publicat în 2026 în revista eBioMedicine a urmărit modul în care senzația de foame influențează starea emoțională.
Rezultatele au arătat că persoanele care interpretează mai bine semnalele interne ale organismului își păstrează mai ușor echilibrul emoțional atunci când le este foame.
„Acest lucru nu înseamnă că nu simțeau foamea. Pur și simplu păreau să își poată menține mai bine echilibrul emoțional", a explicat autorul principal al studiului, psihologul medical Nils Krämer, de la Universitatea din Tübingen, Germania.
O posibilă explicație pentru anorexia nervoasă
Interocepția este studiată și în cazul pacienților diagnosticați cu anorexie nervoasă.
Pornind de la ipoteza că aceștia nu mai percep corect senzația de foame, o echipă de cercetători de la Universitatea California din Los Angeles (UCLA) a testat o capsulă care produce vibrații după ce este înghițită și stimulează receptorii din tractul digestiv.
Rezultatele au sugerat că metoda i-a ajutat pe unii participanți să recunoască din nou semnalele transmise de organism și să înceapă să ia în greutate.
„Persoanele cu anorexie nervoasă nu ignoră pur și simplu semnalele corpului. Este posibil ca sistemul lor nervos să proceseze diferit senzațiile provenite din intestin, ceea ce face mai dificilă identificarea și interpretarea acestora", a explicat neurocercetătorul Sahib Khalsa, coordonatorul studiului.
Nu toți cercetătorii sunt de acord cu existența „celui de-al șaselea simț”
Conceptul de interocepție ca „al șaselea simț” continuă să fie dezbătut în comunitatea științifică.
În 2024, o echipă coordonată de cercetătorul în științe cognitive Felix Schoeller, de la Massachusetts Institute of Technology (MIT), a publicat un articol intitulat „Interocepția, ca atare, nu există”.
Autorii au explicat că titlul a fost ales intenționat pentru a atrage atenția asupra unei dezbateri științifice. Potrivit acestora, termenul „interocepție” ar putea reuni procese biologice foarte diferite și ar simplifica excesiv un fenomen mult mai complex decât se credea inițial.