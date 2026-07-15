Oamenii ar avea un „al șaselea simț”. Cercetătorii spun că ne poate influența emoțiile și sănătatea mintală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 17:48

Deși majoritatea oamenilor cunosc cele cinci simțuri clasice, tot mai multe cercetări indică existența unui mecanism mai puțin cunoscut, pe care unii specialiști îl numesc „al șaselea simț”. Este vorba despre interocepție, capacitatea organismului de a detecta și interpreta semnalele venite din interiorul propriului corp.

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