Copacul cu fructul uitat al Evului Mediu, redescoperit într-o rezervație naturală. Moșmonul revine în atenția specialiștilor

O descoperire inedită făcută într-o rezervație naturală din Marea Britanie readuce în prim-plan unul dintre cei mai vechi pomi fructiferi cultivați în Europa. Trei exemplare de moșmon, o specie aproape dispărută din livezi, au fost identificate de horticultori, iar specialiștii speră că acest fruct apreciat încă din Evul Mediu va reveni în grădinile oamenilor. Gustul său este descris ca un amestec de pară condimentată, caramel și fructe uscate.
Trei moșmoni rari, descoperiți într-o rezervație din Marea Britanie
Echipa de horticultură a organizației Middlesbrough Environment City (MEC) a identificat trei exemplare de moșmon (Mespilus germanica) în timpul lucrărilor desfășurate pe terenul fostului complex Nature’s World din Acklam, conform BBC.
Copacii erau ascunși de vegetația crescută necontrolat și au fost descoperiți întâmplător în timpul proiectului de reamenajare a zonei.
Specialiștii consideră că descoperirea reprezintă o oportunitate importantă pentru conservarea unei specii care, de-a lungul timpului, aproape că a dispărut din livezile europene.
Fructul care era nelipsit din livezile medievale
Moșmonul s-a bucurat de o popularitate impresionantă în Europa timp de sute de ani, fiind cultivat pe scară largă în perioada medievală și atingând apogeul în jurul secolului al XVII-lea.
Ulterior, interesul pentru această specie a scăzut constant, iar până la mijlocul secolului trecut pomul devenise o raritate.
Coordonatorul proiectului, Matt Wilson, spune că înainte de această descoperire nici măcar nu cunoștea existența moșmonului, însă acum intenționează să obțină butași și să contribuie la reintroducerea lui în cultură.
Una dintre cele mai interesante particularități ale moșmonului este faptul că fructele nu sunt comestibile imediat după ce sunt culese.
Acestea trebuie să treacă printr-un proces natural de maturare, cunoscut sub denumirea de „bletting”, în timpul căruia pulpa se înmoaie, iar aroma devine mai dulce și mai intensă.
După această transformare, gustul este descris de specialiști ca fiind asemănător cu un amestec de:
pere condimentate;
curmale;
caramel;
fructe uscate;
mere coapte.
În trecut, moșmoanele erau apreciate și pentru faptul că se coceau târziu, spre sfârșitul toamnei, oferind o sursă de hrană într-o perioadă în care alte fructe nu mai erau disponibile.
Un proiect pentru salvarea unei specii aproape uitate
Organizația care administrează rezervația intenționează să valorifice descoperirea și să promoveze cultivarea moșmonului în grădinile particulare.
Specialiștii spun că astfel de pomi pot contribui la diversificarea biodiversității și la readucerea în atenție a unor soiuri tradiționale care au fost înlocuite în ultimele decenii de specii comerciale.
Totodată, proiectul urmărește să demonstreze că fructele mai puțin cunoscute pot fi cultivate cu succes chiar și în gospodăriile obișnuite.
Unde mai poate fi găsit moșmonul în Europa
Deși este considerat rar, moșmonul încă mai supraviețuiește în mai multe state europene.
Specia poate fi întâlnită în:
Marea Britanie;
Franța;
Germania;
Italia;
Spania;
Portugalia;
mai multe țări din Europa Centrală și de Est.
În ultimii ani, interesul pentru acest pom a crescut datorită proiectelor dedicate conservării biodiversității și soiurilor tradiționale.
Există moșmoni și în România
Moșmonul nu a dispărut complet nici din România, însă este întâlnit destul de rar.
Pomul mai poate fi găsit în:
gospodării vechi din mediul rural;
grădini botanice;
colecții de plante și pomi fructiferi tradiționali;
unele zone deluroase și păduri de foioase.
Specialiștii spun că moșmonul este un arbore rezistent la frig și secetă, ceea ce îl face potrivit pentru numeroase regiuni din țară.
De ce a fost uitat moșmonul
Declinul acestei specii a fost influențat de mai mulți factori.
Merii, perii și prunii au devenit mai atractivi pentru cultivatori datorită productivității ridicate, iar consumatorii au preferat fructele care pot fi mâncate imediat după recoltare.
În plus, dispariția multor livezi tradiționale și orientarea agriculturii către producția intensivă au contribuit la reducerea drastică a numărului de moșmoni.
Astăzi însă, interesul pentru soiurile vechi și agricultura ecologică oferă acestei specii șansa unei reveniri spectaculoase, iar specialiștii speră ca fructul apreciat în Evul Mediu să își recapete locul în grădini și livezi.
De asemenea, fructele de moșmon se găsesc și în anumite supermarketuri.
Moșmoanele au un conținut ridicat de fructoză și conțin multe vitamine și minerale, mai ales potasiu. Sunt foarte sănătoase. Taninurile din moșmoane sunt bune pentru tratarea tulburărilor digestive. Moșmoanele conțin, de asemenea, și o cantitate mare de fibre, precum pectina. Moșmoanele au efect diuretic și antiinflamator.