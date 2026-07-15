Copacul cu fructul uitat al Evului Mediu, redescoperit într-o rezervație naturală. Moșmonul revine în atenția specialiștilor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iul. 2026, 14:11

O descoperire inedită făcută într-o rezervație naturală din Marea Britanie readuce în prim-plan unul dintre cei mai vechi pomi fructiferi cultivați în Europa. Trei exemplare de moșmon, o specie aproape dispărută din livezi, au fost identificate de horticultori, iar specialiștii speră că acest fruct apreciat încă din Evul Mediu va reveni în grădinile oamenilor. Gustul său este descris ca un amestec de pară condimentată, caramel și fructe uscate.

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