Sărbătoarea zilei, 15 iulie. Sfinții Mucenici Chiric și Iulita. Cruce neagră în calendar

Scris de Adina Saleh Publicat: 15 iul. 2026, 07:08

Biserica Ortodoxă îi pomenește la 15 iulie pe Sfinții Mucenici Chiric și Iulita, mamă și fiu care au primit moarte martirică în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor declanșate de împăratul Dioclețian. Deși avea doar trei ani, Sfântul Chiric și-a mărturisit credința cu un curaj impresionant.

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