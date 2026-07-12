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Vrei să descoperi un oraș la pas? Seulul, desemnat cea mai prietenoasă destinație pentru pietoni: ce metropolă europeană ocupă locul 2

Seul vs Eedinburgh / Colaj foto Profimedia

Seul vs Eedinburgh / Colaj foto Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 iul. 2026, 11:05
Actualizat12 iul. 2026, 11:07

Seul a fost desemnat cel mai accesibil oraș din lume pentru explorarea pe jos, potrivit clasamentului realizat de publicația Time Out pentru anul 2026. Capitala Coreei de Sud s-a clasat pe primul loc datorită infrastructurii pietonale extinse și apropierii dintre principalele atracții turistice. Pe locul al doilea se află Edinburgh, în Scoția.

Potrivit clasamentului Time Out, 93% dintre locuitorii Seulului consideră că orașul este „bun” sau „excelent” pentru deplasarea pe jos, cel mai ridicat scor înregistrat în cadrul sondajului global.

Capitala sud-coreeană dispune de aproape 3.000 de kilometri de trotuare, alei și trasee pietonale, conectate eficient cu rețeaua de transport public. Totodată, numeroase obiective turistice importante sunt amplasate la distanțe mici unul față de celălalt, ceea ce permite vizitarea lor fără utilizarea unui mijloc de transport.

Printre cele mai populare trasee pietonale se numără promenada Cheonggyecheon, amenajată de-a lungul unui curs de apă restaurat, și parcul suspendat Seoullo 7017, construit pe infrastructura unei foste autostrăzi urbane.

Edinburgh, pe locul al doilea

Locul al doilea în clasamentul realizat de publicația menționată este ocupat de Edinburgh. Deși este cunoscut pentru străzile sale în pantă, orașul scoțian a obținut un scor foarte apropiat de cel al Seulului, fiind apreciat pentru faptul că principalele sale atracții pot fi descoperite ușor la pas.

Clasamentul reflectă interesul tot mai mare al turiștilor pentru destinații care oferă condiții bune de explorare fără a depinde de mașină sau de transportul public.

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