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Economie· 1 min citire
Plata pensiilor și a salariilor în pericol, avertismentul experților
Banii României
Publicat5 iul. 2026, 12:54
SursăRealitatea PLUS
România riscă să rămână fără bani pentru plata pensiilor și a salariilor, iar semnalul vine de la cel mai înalt nivel!
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