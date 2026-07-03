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Economie· 1 min citire
Exercițiu de restaurare a Sistemului Energetic Național, desfășurat cu succes în Dobrogea
Energie
Publicat3 iul. 2026, 19:35
Actualizat4 iul. 2026, 19:35
Un exercițiu complex de restaurare a Sistemului Electroenergetic Național (SEN) a fost desfășurat cu succes pe 2 iulie 2026, în zona Dobrogea, sub coordonarea Dispecerului Energetic Național (DEN) și a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica.
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