Exercițiu de restaurare a Sistemului Energetic Național, desfășurat cu succes în Dobrogea

Publicat 3 iul. 2026, 19:35 Actualizat 4 iul. 2026, 19:35

Un exercițiu complex de restaurare a Sistemului Electroenergetic Național (SEN) a fost desfășurat cu succes pe 2 iulie 2026, în zona Dobrogea, sub coordonarea Dispecerului Energetic Național (DEN) și a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica.

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