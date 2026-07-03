Realitatea.NET
Economie· 1 min citire

Exercițiu de restaurare a Sistemului Energetic Național, desfășurat cu succes în Dobrogea

Energie

Energie

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 iul. 2026, 19:35
Actualizat4 iul. 2026, 19:35

Un exercițiu complex de restaurare a Sistemului Electroenergetic Național (SEN) a fost desfășurat cu succes pe 2 iulie 2026, în zona Dobrogea, sub coordonarea Dispecerului Energetic Național (DEN) și a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica.

Scopul exercițiului a fost testarea procedurilor de refacere a alimentării cu energie electrică în cazul unor avarii majore și verificarea capacității de coordonare în timp real între operatorii implicați în funcționarea SEN.

La acțiune au participat Rompetrol Energy, Societatea Națională Nuclearelectrica SA și operatorul de distribuție Rețele Electrice România, iar suportul de comunicații a fost asigurat de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Potrivit organizatorilor, exercițiul s-a încheiat cu succes, rezultatele confirmând eficiența procedurilor de intervenție și capacitatea Sistemului Electroenergetic Național de a răspunde rapid și coordonat în situații de urgență.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

energie

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe