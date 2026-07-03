Furnizorii de energie vor trimite alerte la 80% din consumul estimat. Noua măsură îi ajută pe români să evite facturile mari

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 3 iul. 2026, 12:38

Consumatorii de energie electrică ar putea avea un control mai bun asupra facturilor lunare, după ce Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a propus o nouă obligație pentru furnizori. Potrivit unui proiect de ordin aflat în consultare publică, companiile vor trebui să își avertizeze clienții atunci când consumul de energie ajunge la 80% din nivelul estimat pentru luna respectivă.

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