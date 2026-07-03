Furnizorii de energie vor trimite alerte la 80% din consumul estimat. Noua măsură îi ajută pe români să evite facturile mari

Consumatorii de energie electrică ar putea avea un control mai bun asupra facturilor lunare, după ce Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a propus o nouă obligație pentru furnizori. Potrivit unui proiect de ordin aflat în consultare publică, companiile vor trebui să își avertizeze clienții atunci când consumul de energie ajunge la 80% din nivelul estimat pentru luna respectivă.
Alerte înainte de depășirea consumului estimat
Noua reglementare urmărește să ofere consumatorilor posibilitatea de a-și adapta din timp consumul de energie și de a evita facturile mai mari decât cele anticipate.
Notificarea va fi transmisă în momentul în care clientul atinge 80% din consumul lunar estimat, valoare stabilită la semnarea contractului de furnizare a energiei electrice.
Astfel, utilizatorii vor putea decide dacă reduc consumul în perioada rămasă până la finalul lunii, pentru a limita costurile.
Cine va primi notificările
Sistemul nu va fi disponibil automat pentru toți consumatorii. Potrivit proiectului ANRE, notificările vor fi trimise doar clienților care îndeplinesc simultan două condiții:
au activată opțiunea de notificare prin contul online pus la dispoziție de furnizor;
sunt racordați la un contor inteligent, capabil să transmită date privind consumul aproape în timp real.
Fără aceste două condiții, furnizorii nu vor putea transmite avertizările privind nivelul consumului.
Doar o parte dintre români beneficiază în prezent de sistem
În prezent, infrastructura necesară nu este disponibilă la nivel național. Aproximativ o treime dintre gospodăriile din România sunt echipate cu contoare inteligente, dispozitive care permit monitorizarea rapidă și precisă a consumului de energie electrică.
Extinderea acestor echipamente reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru implementarea pe scară largă a noului sistem de notificare.
Scopul noii măsuri propuse de ANRE
Prin introducerea acestor alerte, autoritatea urmărește creșterea transparenței în relația dintre furnizori și consumatori și încurajarea unui consum responsabil de energie electrică.
Dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă, clienții care folosesc contoare inteligente și activează serviciul de notificare vor putea primi avertizări înainte ca nivelul consumului să genereze costuri mai ridicate decât cele estimate inițial, oferindu-le posibilitatea de a interveni la timp asupra propriului consum.