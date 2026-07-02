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Economie· 1 min citire

Fost ministru: „România a intrat oficial în recesiune!”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat2 iul. 2026, 18:57
Actualizat2 iul. 2026, 20:22

Florin Jianu, președintele IMM România și fost ministru, spune că oficial România a intrat în recesiune și avertizează că blocajul politic a început să se vadă de mai mult timp în economia țării.

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Președintele IMM a precizat și că lipsa unui guvern cu puteri depline adâncește declinul economic, într-un moment în care comerțul și industria sunt deja în scădere, consumul populației scade, iar inflația rămâne la un nivel istoric.

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