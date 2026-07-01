Cum gonește Bolojan antreprenorii: Au apărut anunțuri care îi îndeamnă pe români să-și relocheze afacerile într-o țară cu taxe de doar 1%

Creșterea taxelor din România începe să producă efecte și în afara granițelor. Tot mai multe companii de consultanță promovează intens pe rețelele sociale oferte prin care îi îndeamnă pe antreprenorii români și pe freelanceri să își mute afacerile în Georgia, promițând o fiscalitate mult mai redusă și proceduri care pot fi realizate integral de la distanță.
Campaniile au apărut pe fondul nemulțumirilor generate de modificările fiscale introduse de guvernul condus de Ilie Bolojan, consultanții susținând că pot reduce semnificativ taxele plătite de firme prin relocarea activității în statul din Caucaz.
Reclamele critică taxele din România
În materialele distribuite online, consultanții compară direct sistemul fiscal din România cu cel din Georgia și susțin că antreprenorii români sunt tot mai împovărați de noile obligații fiscale.
„Încă plătești un impozit de 16% pe dividende în România? Acesta a crescut de la 10% la 16% chiar în acest an. Iar, pe lângă asta, ai plătit deja și impozitul pe profit. Așa că te întreb: cât îți mai rămâne, de fapt? TVA-ul a ajuns până la 21%, iar impozitul pe dividende este de până la 16%.
Reguli mai stricte, mai multă birocrație și mai multă presiune. România nu devine mai avantajoasă pentru antreprenori, ci dimpotrivă, povara fiscală crește”, transmit aceștia într-un clip promovat pe rețelele sociale.
Promisiunea este un impozit de numai 1%
Companiile de consultanță spun că soluția constă în obținerea unui statut fiscal special în Georgia și afirmă că întregul proces se desfășoară legal și poate fi realizat fără deplasarea antreprenorului în această țară.
Potrivit acestora, numeroase firme din România au ales deja această variantă.
„Soluția este complet legală. Se numește statutul de Antreprenor Individual și regimul pentru Întreprinderi Mici din Georgia. Am ajutat peste 200 de antreprenori din România să își relocheze structura firmei de la distanță, în siguranță (…).
Acum imaginează-ți următorul scenariu: îți deschizi o companie în Georgia și plătești doar 1% impozit pe venit, fără impozit pe dividende, fără dubla impozitare și fără bătăi de cap.”
Georgia începe să ia locul Bulgariei
Ani la rând, Bulgaria a fost una dintre destinațiile preferate de românii care căutau o fiscalitate mai avantajoasă, fie pentru înregistrarea firmelor, fie pentru alte activități economice. În prezent însă, Georgia pare să câștige teren în fața vecinului de la sud de Dunăre.
În Bulgaria, regimul fiscal a rămas neschimbat față de anul 2025, cu un impozit pe profit de 10%, un impozit pe dividende de 5% și o cotă de TVA de 20%.
Oferta prezentată pentru Georgia este însă considerabil mai atractivă de consultanți, aceștia promovând un impozit pe venit de numai 1% pentru antreprenorii care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația locală.
Creșterea taxelor a alimentat nemulțumirea mediului de afaceri
Campaniile de promovare au apărut după modificările fiscale adoptate în România, care au dus la majorarea unor taxe importante pentru mediul de afaceri.
Printre schimbările invocate de consultanți se numără creșterea TVA de la 19% la 21%, precum și majorarea impozitului pe dividende de la 10% la 16%.
Pe fondul acestor modificări, consultanții susțin că tot mai mulți antreprenori analizează posibilitatea mutării afacerilor în state cu un regim fiscal mai favorabil, iar companiile care promovează astfel de servicii afirmă că au asistat deja peste 200 de firme românești în procesul de relocare în Georgia.