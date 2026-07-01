Cum gonește Bolojan antreprenorii: Au apărut anunțuri care îi îndeamnă pe români să-și relocheze afacerile într-o țară cu taxe de doar 1%

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 23:29

Creșterea taxelor din România începe să producă efecte și în afara granițelor. Tot mai multe companii de consultanță promovează intens pe rețelele sociale oferte prin care îi îndeamnă pe antreprenorii români și pe freelanceri să își mute afacerile în Georgia, promițând o fiscalitate mult mai redusă și proceduri care pot fi realizate integral de la distanță.

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