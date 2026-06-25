Inflamația cutanată cu evoluție în puseuri

Leziunile roșii, îngroșate și acoperite de scuame pot fi confundate cu o iritație persistentă. Dacă reapar în aceleași zone sau se extind, este nevoie de evaluare dermatologică.
Psoriazisul este o boală inflamatorie cronică, în care sistemul imunitar accelerează reînnoirea celulelor pielii. Poate afecta coatele, genunchii, scalpul, zona lombară, unghiile sau alte regiuni și evoluează adesea în puseuri. Nu este contagios, dar poate avea impact important asupra confortului, somnului, stimei de sine și vieții sociale.
Tratamentul se adaptează severității și localizării: creme, fototerapie, tratamente sistemice sau biologice, în cazurile moderate și severe. Este importantă și evaluarea pentru afecțiuni asociate, inclusiv artrită psoriazică, mai ales dacă apar dureri articulare, rigiditate sau umflarea degetelor. Consultul dermatologic ajută la controlul bolii și la prevenirea tratamentelor inadecvate.