Inflamația cutanată cu evoluție în puseuri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 07:38

Leziunile roșii, îngroșate și acoperite de scuame pot fi confundate cu o iritație persistentă. Dacă reapar în aceleași zone sau se extind, este nevoie de evaluare dermatologică.

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