Ce opțiuni de tratament există pentru inflamația declanșată de particulele din aer

Strănutul repetat, nasul înfundat și mâncărimea ochilor pot semăna cu o răceală, dar devin sugestive pentru altă cauză atunci când reapar în același sezon, în anumite spații sau după contactul cu animale.
Alergiile respiratorii apar prin reacția exagerată a sistemului imunitar la particule în mod normal inofensive, precum polenul, acarienii, sporii de mucegai sau alergenii proveniți de la animale. Manifestările pot afecta nasul și ochii, dar și căile respiratorii, provocând tuse, respirație șuierătoare sau agravarea astmului. Absența febrei, persistența simptomelor și legătura repetată cu un anumit mediu ajută la diferențierea lor de infecțiile respiratorii.
Tratamentul pentru alergii respiratorii urmărește reducerea inflamației și limitarea expunerii la alergenul relevant, nu evitarea tuturor factorilor din mediu. În funcție de simptome, medicul poate recomanda antihistaminice, tratament nazal sau inhalator și teste alergologice. Pentru anumite alergii confirmate, imunoterapia alergen-specifică poate modifica răspunsul organismului și poate reduce manifestările pe termen lung.