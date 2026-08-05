Ce opțiuni de tratament există pentru inflamația declanșată de particulele din aer

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 08:12

Strănutul repetat, nasul înfundat și mâncărimea ochilor pot semăna cu o răceală, dar devin sugestive pentru altă cauză atunci când reapar în același sezon, în anumite spații sau după contactul cu animale.

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