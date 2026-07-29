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Bărbat de 53 de ani, mort după ce a fost luat de viitură în râul Teleajen. Încerca să traverseze apa cu o căruță

Pompieri/ Sursa foto: Necenzuratph.ro.

Pompieri/ Sursa foto: Necenzuratph.ro.

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 09:29

Un bărbat de 53 de ani a murit miercuri seară în satul Homorâciu, comuna Izvoarele, după ce a fost luat de apele râului Teleajen. Victima ar fi încercat să traverseze râul cu o căruță, însă debitul puternic a surprins-o și a luat-o cu tot cu atelaj, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova.

La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere, una de primă intervenție și comandă, o barcă pentru căutare și salvare și o ambulanță SMURD. La operațiune a participat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova. Salvatorii au găsit căruța și calul, însă bărbatul nu a fost identificat imediat. Mai multe echipe au verificat cursul râului, iar misiunea a fost îngreunată de curenții puternici și de o porțiune în care se formase o cascadă. Pompierii au reușit să scoată calul în viață din apă.

La căutări au participat zece subofițeri și un ofițer de la ISU Prahova. În jurul orei 23:00, bărbatul a fost găsit în albia râului, fără semne vitale, iar echipajele medicale au declarat decesul. Incidentul s-a produs pe fondul debitelor crescute ale râurilor din județ. Autoritățile le recomandă oamenilor să nu traverseze cursurile de apă în perioadele cu viituri sau curenți puternici, chiar dacă acestea par practicabile.

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