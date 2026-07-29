Bărbat de 53 de ani, mort după ce a fost luat de viitură în râul Teleajen. Încerca să traverseze apa cu o căruță

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 09:29

Un bărbat de 53 de ani a murit miercuri seară în satul Homorâciu, comuna Izvoarele, după ce a fost luat de apele râului Teleajen. Victima ar fi încercat să traverseze râul cu o căruță, însă debitul puternic a surprins-o și a luat-o cu tot cu atelaj, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova.

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