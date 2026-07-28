Doi suspecți căutați în Germania pentru fraude asupra vârstnicilor, prinși în Voluntari. Cereau până la 50.000 de euro prin apeluri false

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 14:37

Un bărbat și o femeie pe numele cărora autoritățile germane emiseseră mandate europene de arestare au fost prinși în orașul Voluntari. Cei doi sunt acuzați că făceau parte dintr-o grupare care păcălea persoane în vârstă din Germania, pretinzând la telefon că sunt rude, polițiști sau procurori.

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