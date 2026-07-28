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Doi suspecți căutați în Germania pentru fraude asupra vârstnicilor, prinși în Voluntari. Cereau până la 50.000 de euro prin apeluri false

Poliția română

Poliția română

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 14:37

Un bărbat și o femeie pe numele cărora autoritățile germane emiseseră mandate europene de arestare au fost prinși în orașul Voluntari. Cei doi sunt acuzați că făceau parte dintr-o grupare care păcălea persoane în vârstă din Germania, pretinzând la telefon că sunt rude, polițiști sau procurori.

Suspecții ar fi încercat să le convingă pe victime să le predea bani, bijuterii și alte bunuri de valoare. Potrivit Poliției Române, gruparea ar fi fost activă încă dinainte de 28 noiembrie 2024 și urmărea atât comiterea fraudelor, cât și valorificarea bunurilor obținute. În perioada 11-17 februarie 2026, cei doi ar fi contactat mai multe persoane din Germania și ar fi stabilit legătura inițială cu victimele. Una dintre persoanele cercetate ar fi cumpărat și telefoanele mobile folosite pentru comunicarea cu acestea.

„Una dintre persoanele cercetate ar fi sunat cinci victime cerându-le sume între 20.000 și 50.000 de euro, tentative eșuate”, au transmis polițiștii.

Arestați în vederea predării către autoritățile germane

Cei doi au fost identificați pe 23 iulie de polițiștii Direcției Investigații Criminale, Serviciul Urmăriri - Fast România, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. După ce au fost reținuți pentru 24 de ore, Curtea de Apel București a dispus, pe 24 iulie, arestarea lor preventivă în vederea executării mandatelor europene de arestare. Bărbatul și femeia au fost duși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Poliției Capitalei, iar procedura de predare către autoritățile germane este în desfășurare.

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