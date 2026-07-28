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Exerciții militare de amploare în județul Galați. Trageri cu muniție reală și misiuni aeriene cu elicoptere IAR-330 SOCAT

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 11:37

Exerciții militare de amploare vor avea loc în luna august în Poligonul Centrului Secundar de Instruire pentru Luptă „Smârdan”, din județul Galați. Anunțul a fost făcut de Prefectura Galați, care a informat totodată că vor continua și misiunile de zbor cu elicoptere IAR-330 SOCAT în spațiul aerian al județului.

Recomandările autorităților pentru cetățeni

Instituția Prefectului - Județul Galați a transmis că exercițiile și tragerile sunt programate în perioadele 1-2 august, 3-9 august, 10-16 august, 17-21 august, 24-28 august și 31 august, zilnic, în intervalul orar 08:00-22:00.

Autoritățile le solicită cetățenilor să respecte restricțiile de circulație pe drumurile de acces către poligon, precum și semnificația indicatoarelor ”Trecerea interzisă - Poligon de tragere”, a barierelor și a semnalelor luminoase și vizuale care avertizează asupra executării tragerilor.

Potrivit sursei citate, exercițiile militare reprezintă ”activități curente de instruire planificate de Ministerul Apărării Naționale și au ca scop creșterea nivelului de pregătire și interoperabilitate al militarilor români și aliați”.

”Prezența tehnicii de zbor nu constituie un motiv de panică”

Prefectura Galați reamintește, totodată, că, începând din 23 iunie, elicoptere IAR-330 SOCAT aparținând Statului Major al Forțelor Aeriene execută zilnic misiuni de zbor în spațiul aerian al județului, având punctul de decolare și aterizare în cadrul Unității Militare 02468 Smârdan.

”Prezența tehnicii de zbor nu constituie un motiv de panică, iar activitatea a fost planificată și se va executa astfel încât disconfortul populației să fie cât mai redus”, se arată în comunicat.

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