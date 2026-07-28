Exerciții militare de amploare în județul Galați. Trageri cu muniție reală și misiuni aeriene cu elicoptere IAR-330 SOCAT

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 11:37

Exerciții militare de amploare vor avea loc în luna august în Poligonul Centrului Secundar de Instruire pentru Luptă „Smârdan”, din județul Galați. Anunțul a fost făcut de Prefectura Galați, care a informat totodată că vor continua și misiunile de zbor cu elicoptere IAR-330 SOCAT în spațiul aerian al județului.

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