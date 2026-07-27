Amenzi de peste un milion de lei pe litoral. ANPC a găsit alimente expirate, piscine neîngrijite și jucării periculoase

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 15:11

Controalele făcute de ANPC pe litoral, în perioada 20 - 26 iulie, s-au încheiat cu aproape 200 de amenzi și 94 de avertismente. Valoarea totală a sancțiunilor a depășit un milion de lei, iar activitatea a opt operatori economici a fost oprită temporar.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ANPClitoralul romanesc