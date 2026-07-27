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O ursoaică de 100 de kilograme a ajuns pe un bulevard din Sibiu, apoi s-a refugiat în curtea unui liceu. Animalul a fost tranchilizat

Ursoaică tranchilizată/ Sursa foto: Turnulsfatului.ro.

Ursoaică tranchilizată/ Sursa foto: Turnulsfatului.ro.

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 07:51

O ursoaică de aproximativ 100 de kilograme a fost tranchilizată luni dimineață, după ce a fost observată în municipiul Sibiu, în zona Bulevardului Vasile Milea. Animalul a ajuns în curtea unui liceu, unde a fost urmărit de echipele de intervenție.

Prezența ursoaicei a fost semnalată printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Autoritățile au trimis în zonă un echipaj SMURD și au transmis un mesaj RO-ALERT către locuitorii municipiului, prin care oamenii au fost îndemnați să evite perimetrul.

Ursoaica a ajuns în curtea unui liceu

Animalul ar fi trecut mai întâi prin grădina unui localnic, după care a intrat în curtea unității de învățământ. Ursoaica s-a aflat permanent în mișcare, ceea ce a îngreunat intervenția medicului veterinar și a vânătorului. Pentru a putea intra în curtea liceului, echipa de intervenție a fost nevoită să demonteze o parte din ușa de acces, deoarece nu avea cheia porții, conform presei locale.

„În urmă cu puțin timp, pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112, a fost semnalată prezența unui urs în municipiul Sibiu, în zona Bulevardului Vasile Milea. La fața locului este un echipaj SMURD pentru a asigura măsurile din competență. De asemenea, a fost transmis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din municipiul Sibiu cu privire la prezența animalului”, a transmis Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Animalul a fost tranchilizat cu două doze

După mai multe încercări, medicul veterinar a reușit să tranchilizeze ursoaica în jurul orei 06:56. Pentru imobilizarea animalului au fost folosite două doze.

„Nu mi-a fost teamă în niciun moment”, a declarat medicul veterinar care a participat la intervenție.

Ursoaica a rămas sub supravegherea jandarmilor, care au asigurat perimetrul. Măsura a fost necesară deoarece animalul s-a mai ridicat o dată după administrarea substanței tranchilizante.

Ursoaica va fi transportată la Grădina Zoologică

După finalizarea intervenției, reprezentanții Primăriei Sibiu au anunțat că animalul urmează să fie mutat într-o cușcă și transportat la Grădina Zoologică.

„Ursul a fost tranchilizat. Urmează să fie mutat într-o cușcă și transportat la Grădina Zoologică”, au transmis reprezentanții Primăriei Sibiu.

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