O ursoaică de 100 de kilograme a ajuns pe un bulevard din Sibiu, apoi s-a refugiat în curtea unui liceu. Animalul a fost tranchilizat

O ursoaică de aproximativ 100 de kilograme a fost tranchilizată luni dimineață, după ce a fost observată în municipiul Sibiu, în zona Bulevardului Vasile Milea. Animalul a ajuns în curtea unui liceu, unde a fost urmărit de echipele de intervenție.
Prezența ursoaicei a fost semnalată printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Autoritățile au trimis în zonă un echipaj SMURD și au transmis un mesaj RO-ALERT către locuitorii municipiului, prin care oamenii au fost îndemnați să evite perimetrul.
Ursoaica a ajuns în curtea unui liceu
Animalul ar fi trecut mai întâi prin grădina unui localnic, după care a intrat în curtea unității de învățământ. Ursoaica s-a aflat permanent în mișcare, ceea ce a îngreunat intervenția medicului veterinar și a vânătorului. Pentru a putea intra în curtea liceului, echipa de intervenție a fost nevoită să demonteze o parte din ușa de acces, deoarece nu avea cheia porții, conform presei locale.
„În urmă cu puțin timp, pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112, a fost semnalată prezența unui urs în municipiul Sibiu, în zona Bulevardului Vasile Milea. La fața locului este un echipaj SMURD pentru a asigura măsurile din competență. De asemenea, a fost transmis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din municipiul Sibiu cu privire la prezența animalului”, a transmis Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Animalul a fost tranchilizat cu două doze
După mai multe încercări, medicul veterinar a reușit să tranchilizeze ursoaica în jurul orei 06:56. Pentru imobilizarea animalului au fost folosite două doze.
„Nu mi-a fost teamă în niciun moment”, a declarat medicul veterinar care a participat la intervenție.
Ursoaica a rămas sub supravegherea jandarmilor, care au asigurat perimetrul. Măsura a fost necesară deoarece animalul s-a mai ridicat o dată după administrarea substanței tranchilizante.
Ursoaica va fi transportată la Grădina Zoologică
După finalizarea intervenției, reprezentanții Primăriei Sibiu au anunțat că animalul urmează să fie mutat într-o cușcă și transportat la Grădina Zoologică.
„Ursul a fost tranchilizat. Urmează să fie mutat într-o cușcă și transportat la Grădina Zoologică”, au transmis reprezentanții Primăriei Sibiu.