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Locale· 1 min citire
Un tânăr care voia să dea la medicină a murit într-un cumplit accident. Luca avea 18 ani
Tânăr mort
Publicat26 iul. 2026, 10:54
SursăRealitatea PLUS
O întreagă comunitate este în doliu! Un tânăr de doar 18 ani din Vrancea ar fi trebuit să dea astăzi examenul de admitere la medicină. Din păcate, viața sa a fost spulberată într-un accident rutier. Băiatul era în mașină cu un prieten atunci când a avut loc tragedia. Acesta din urmă a supraviețuit.
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