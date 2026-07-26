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Un tânăr care voia să dea la medicină a murit într-un cumplit accident. Luca avea 18 ani

Tânăr mort

Tânăr mort

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat26 iul. 2026, 10:54
SursăRealitatea PLUS

O întreagă comunitate este în doliu! Un tânăr de doar 18 ani din Vrancea ar fi trebuit să dea astăzi examenul de admitere la medicină. Din păcate, viața sa a fost spulberată într-un accident rutier. Băiatul era în mașină cu un prieten atunci când a avut loc tragedia. Acesta din urmă a supraviețuit.

Un tânăr care voia să devină medic a murit în accident

Luca abia absolvise liceul și se pregătea să dea admiterea la medicină, însă un accident teribil i-a adus sfârșitul. Se afla în autoturism împreună cu un prieten, care era la volan. Acesta a depășit o altă mașină, a pierdut controlul asupra direcției de mers, iar vehiculul s-a răsturnat pe marginea șoselei. Luca a murit în urma impactului.

Întreaga comunitate din Panciu, orașul natal al lui Luca, deplânge moartea acestuia. Pe rețelele sociale au curs sute de mesaje de condoleanțe. Deosebit de emoționant rămâne mesajul echipei de majorete din care a făcut parte băiatul și alături de care a câștigat numeroase medalii. Foștii săi colegi l-au descris drept un om bun, respectuos și vesel, pe care se puteau baza mereu.

Șoferul a fost și el rănit și transportat la spital. Polițiștii au deschis un dosar pentru ucidere din culpă și continuă cercetările.

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