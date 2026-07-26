Un tânăr care voia să dea la medicină a murit într-un cumplit accident. Luca avea 18 ani

Publicat 26 iul. 2026, 10:54 Sursă Realitatea PLUS

O întreagă comunitate este în doliu! Un tânăr de doar 18 ani din Vrancea ar fi trebuit să dea astăzi examenul de admitere la medicină. Din păcate, viața sa a fost spulberată într-un accident rutier. Băiatul era în mașină cu un prieten atunci când a avut loc tragedia. Acesta din urmă a supraviețuit.

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