Eroul de 28 de ani al Aviației Române: a doborât două drone în mai puțin de 24 de ore. Șeful Armatei vrea să îl decoreze

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 13:21

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a anunțat că vrea să îl decoreze cu un ordin național pe pilotul român de F-16 care a doborât două drone intrate ilegal în spațiul aerian al României, în mai puțin de 24 de ore. Pilotul este un tânăr căpitan de cel mult 28 de ani, iar în timpul intervențiilor a fost asistat de un locotenent de aceeași generație.

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