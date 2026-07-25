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Eroul de 28 de ani al Aviației Române: a doborât două drone în mai puțin de 24 de ore. Șeful Armatei vrea să îl decoreze

Pilot F-16

Pilot F-16

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 13:21

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a anunțat că vrea să îl decoreze cu un ordin național pe pilotul român de F-16 care a doborât două drone intrate ilegal în spațiul aerian al României, în mai puțin de 24 de ore. Pilotul este un tânăr căpitan de cel mult 28 de ani, iar în timpul intervențiilor a fost asistat de un locotenent de aceeași generație.

Sâmbătă dimineață, pilotul a reușit să neutralizeze a doua dronă în doar 11 minute de la pătrunderea acesteia în spațiul aerian românesc. Aparatul a fost lovit cu o rachetă la aproximativ 10 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe, din Delta Dunării.

Gheorghiță Vlad: „Sunt minunați”

Generalul Gheorghiță Vlad a lăudat pregătirea celor doi militari și a arătat că intervențiile lor demonstrează nivelul ridicat al Aviației Române.

„Sunt minunaţi! Mi-aş dori să am în toată flota aeriană oameni ca ei. Singurul detaliu pe care vi-l dau este următorul: cel care a angajat drona este căpitan, cel care l-a asistat în angajarea dronei este locotenent. Adică doi oameni care nu au mai mult de 28 de ani, doi oameni tineri care şi-au făcut datoria şi care au dovedit încă o dată că Şcoala de Pilotaj şi Aviaţia Română se află la un nivel superior”, a declarat șeful Armatei Române.

Acesta a amintit că NATO s-a confruntat cu patru situații similare de la începutul războiului din Ucraina, iar două dintre ele au fost rezolvate de piloți români.

Pilotul ar putea primi un ordin național

Întrebat dacă tânărul căpitan va fi decorat, generalul a spus că își dorește ca acesta să primească o distincție la nivel național. În cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, șeful Armatei a anunțat că îl va decora personal.

„Eu îmi doresc să fie decorat. Şi să fie decorat cu ordine naţionale, dacă este posibil. O să vedem. Din ceea ce mă priveşte, dacă nu se întâmplă la nivel naţional, o să-l decorez eu”, a afirmat Gheorghiță Vlad.

Reamintim că prima dronă a fost doborâtă vineri, 24 iulie, într-o zonă nelocuită din apropierea localității Padina, județul Buzău. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, un avion italian Eurofighter Typhoon a lansat inițial o rachetă asupra aparatului, însă drona a fost neutralizată ulterior de pilotul român de F-16.

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