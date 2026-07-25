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Locale· 2 min citire
Cercetările la Padina, după doborârea dronei Shahed, au fost finalizate. Procurorii au deschis dosar penal
Dronă doborâtă în Buzău
Cercetările desfășurate în zona Padina, județul Buzău, unde o dronă de tip Shahed a fost doborâtă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, au fost finalizate. Acțiunea fusese întreruptă vineri seară din cauza vremii nefavorabile, iar procurorii continuă acum administrarea probelor pentru a stabili toate împrejurările incidentului.
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