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Cercetările la Padina, după doborârea dronei Shahed, au fost finalizate. Procurorii au deschis dosar penal

Dronă doborâtă în Buzău

Dronă doborâtă în Buzău

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 09:59

Cercetările desfășurate în zona Padina, județul Buzău, unde o dronă de tip Shahed a fost doborâtă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, au fost finalizate. Acțiunea fusese întreruptă vineri seară din cauza vremii nefavorabile, iar procurorii continuă acum administrarea probelor pentru a stabili toate împrejurările incidentului.

Parchetul Curții de Apel Ploiești s-a sesizat din oficiu și a început urmărirea penală in rem pentru operarea unei aeronave într-o zonă interzisă. Drona a intrat în spațiul aerian al României pe traseul Sulina, Brăila, Fetești și Buzău, fiind monitorizată și ulterior doborâtă deasupra unei zone nelocuite, fără ca viețile oamenilor sau bunurile să fie puse în pericol.

Fragmentele dronei, găsite între Buzău și Ialomița

Resturile aparatului au fost descoperite pe un teren aflat pe DJ 203E, între comuna Padina, din județul Buzău, și satul Tovărășia, din județul Ialomița. Înainte de a fi ridicate, fragmentele au fost verificate cu un sistem portabil de radiografie cu raze X, pentru a se stabili dacă în interior se aflau componente periculoase.

Ministerul Apărării a anunțat că în județul Buzău au fost găsite resturi provenite atât din drona doborâtă, cât și din racheta folosită pentru interceptare. În județul Brăila a fost identificat și un crater, alături de fragmente ale unei rachete aer-aer.

Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, a precizat că piloții au identificat ținta ca fiind o amenințare de tip Shahed. Acesta a arătat că nu se poate spune deocamdată dacă drona transporta explozibil, însă cele mai multe aparate de acest tip sunt folosite cu încărcătură explozivă.

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