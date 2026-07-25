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Locale· 1 min citire
Incendiu lângă calea ferată. Circulația trenurilor a fost oprită
Incendiu
Publicat25 iul. 2026, 10:55
SursăRealitatea PLUS
Circulația a fost întreruptă pe una dintre cele mai importante magistrale feroviare din țară! Un incendiu puternic izbucnit la câțiva pași de gara din Gherla a făcut imposibilă circulația trenurilor pentru mai multe minute.
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