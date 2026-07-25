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Incendiu lângă calea ferată. Circulația trenurilor a fost oprită

Incendiu

Incendiu

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat25 iul. 2026, 10:55
SursăRealitatea PLUS

Circulația a fost întreruptă pe una dintre cele mai importante magistrale feroviare din țară! Un incendiu puternic izbucnit la câțiva pași de gara din Gherla a făcut imposibilă circulația trenurilor pentru mai multe minute.

Incendiu lângă calea ferată din Gherla

Au luat foc mai multe traverse vechi din lemn care erau depozitate lângă calea ferată, iar fumul gros s-a răspândit în toată zona.

Mai multe autospeciale de pompieri au intervenit de urgență și au stins traversele una câte una.

Din fericire, calea ferată nu a fost afectată de incendiu, iar circulația trenurilor a putut fi reluată în condiții de siguranță.

Pompierii fac cercetări pentru a afla de la ce a pornit focul și nu exclud inclusiv intervenția unei mâini criminale.

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