Incendiu lângă calea ferată. Circulația trenurilor a fost oprită

Publicat 25 iul. 2026, 10:55 Sursă Realitatea PLUS

Circulația a fost întreruptă pe una dintre cele mai importante magistrale feroviare din țară! Un incendiu puternic izbucnit la câțiva pași de gara din Gherla a făcut imposibilă circulația trenurilor pentru mai multe minute.

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