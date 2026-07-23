Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 11:57

Autoritățile italiene au descoperit o metodă macabră folosită de piromani în sudul țării: pisici cu cârpe îmbibate în lichid inflamabil legate de coadă sunt transformate în torțe mobile pentru a declanșa incendii de vegetație. Descoperirea a fost făcută în urma unei anchete care s-a declanșat tocmai din cauza suspiciunilor legate de izbucnirea unor focare, aproape simultan, în zone greu accesibile. Atenție, informații cu un puternic imparct emoțional.

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