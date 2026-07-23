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Descoperire macabră în Italia. Cum sunt folosite pisicile pentru a provoca incendii de vegetație

Italia se confruntă cu incendii de pădure fără precedent

Italia se confruntă cu incendii de pădure fără precedent

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 11:57

Autoritățile italiene au descoperit o metodă macabră folosită de piromani în sudul țării: pisici cu cârpe îmbibate în lichid inflamabil legate de coadă sunt transformate în torțe mobile pentru a declanșa incendii de vegetație. Descoperirea a fost făcută în urma unei anchete care s-a declanșat tocmai din cauza suspiciunilor legate de izbucnirea unor focare, aproape simultan, în zone greu accesibile. Atenție, informații cu un puternic imparct emoțional.

Animalele, folosite pentru a răspândi focul rapid

Potrivit anchetatorilor, animalele erau aprinse și eliberate pe câmpuri, ceea ce permitea extinderea rapidă a flăcărilor pe distanțe mari. Practica este considerată una dintre cele mai crude și greu de detectat metode de incendiere folosită în ultimii ani, scrie presa insulară.

Agenția regională de Protecție Civilă a anunțat că ar fi identificat diverse sisteme concepute pentru a provoca incendii cu efect întârziat: sticle transformate în dispozitive artizanale de aprindere și, în cele mai îngrijorătoare cazuri, chiar animale folosite pentru a propaga flăcările.

Asociației Italiene pentru Apărarea Animalelor și Mediului (AIDAA) este pregătită să depună plângeri în toate procurorile calabreze și să ofere o recompensă pentru identificarea responsabililor.

Regiunile din sudul Italiei, cele mai afectate

Fenomenul a fost raportat în special în Calabria și Sicilia, zone în care incendiile de vegetație au devastat mii de hectare în ultimele săptămâni. Autoritățile suspectează rețele organizate de piromani, interesate de terenuri și contracte de reconstrucție.

Asociațiile pentru protecția animalelor au condamnat public atrocitatea, cerând pedepse mai dure pentru piromani și măsuri urgente de supraveghere în zonele de risc. „Este barbarie pură”, au transmis ONG-urile italiene.

Autoritățile promit controale sporite

Poliția forestieră italiană a anunțat intensificarea patrulelor și folosirea dronelor pentru monitorizarea zonelor vulnerabile, în încercarea de a preveni noi atacuri și de a identifica responsabilii.

Italia se confruntă cu una dintre cele mai severe sezoane de incendii din ultimii ani, iar autoritățile avertizează că metodele folosite de piromani devin tot mai violente și mai greu de anticipat.

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