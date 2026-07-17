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După aproape 30 de ani, o eclipsă totală de soare este vizibilă în România

Eclipsa de Soare

Eclipsa de Soare

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 17:48

După aproape trei decenii, românii din anumite zone ale țării vor avea din nou ocazia să vadă o eclipsă de Soare, un fenomen rar care va avea loc pe 12 august. Deși nu va fi totală în România, momentul rămâne unul spectaculos, vizibil pentru scurt timp, chiar înainte de apus.

România nu se află pe traseul eclipsei totale, însă fazele parțiale vor putea fi observate între 20:18 și 20:52, în funcție de localitate. În sud‑estul țării, inclusiv în București și pe litoral, fenomenul nu va fi vizibil, potrivit Starlust. În zonele favorizate, eclipsa va dura doar câteva minute, înainte ca Soarele să dispară complet după orizont.

Eclipsa totală va traversa regiuni din Arctica și vestul Europei, oferind un spectacol complet în țări precum Islanda și Spania, unde cerul se va întuneca ca la amurg. Orașe precum Reykjavík, León sau Zaragoza se află direct pe traseul totalității, acolo unde Soarele va fi acoperit complet.

În restul Europei, inclusiv în capitale precum Madrid, Paris, Londra sau Lisabona, fenomenul va fi vizibil doar parțial. În multe zone, eclipsa va coincide cu apusul, creând un efect vizual aparte, cu Soarele coborând sub orizont în timp ce este încă acoperit.

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