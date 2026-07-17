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Mediu· 1 min citire
După aproape 30 de ani, o eclipsă totală de soare este vizibilă în România
Eclipsa de Soare
După aproape trei decenii, românii din anumite zone ale țării vor avea din nou ocazia să vadă o eclipsă de Soare, un fenomen rar care va avea loc pe 12 august. Deși nu va fi totală în România, momentul rămâne unul spectaculos, vizibil pentru scurt timp, chiar înainte de apus.
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