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Situație critică pe Dunăre: deși a plouat mult mai mult, debitul fluviului se apropie de un minim istoric

Nivelul Dunării se apropie de minime istorice

Nivelul Dunării se apropie de minime istorice

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 17:46

Situație critică pe Dunăre, din cauza temperaturile ridicate, dar și a secetei prelungite. Chiar dacă România a avut în iunie 2026 precipitații mult mai mari decât în iunie 2025, debitul fluviului este mult mai mic.

Marți dimineață debitul Dunării la intrarea în țară, la Baziaș, a fost staționar la 1850 mc/s, de peste două ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie, care este de 4700 mc/s. Prognoza INHGA arată că situația se va agrava: între 14 și 20 iulie, debitul ar putea coborî la 1750 mc/s, cu efecte în lanț aval de Porțile de Fier II.

În 2026, Dunărea a avut un debit mult mai mic decât în 2025, cu valori care au coborât chiar spre 2400–2700 mc/s, față de minimul istoric consemnat anul trecut. Diferența poate părea surprinzătoare, având în vedere că în 2026 ploile au fost abundente, inclusiv episoade extreme în București.

Specialiștii atrag atenția că, aval de acumulări, debitele pot fi influențate și de manevrele executate la baraje, însă factorul dominant rămâne seceta atmosferică și pedologică, care împiedicat refacerea volumului de apă din fluviu.

Situația pune presiune pe navigație, energie și agricultură, într-un moment în care Dunărea ar fi trebuit să beneficieze de aportul crescut de precipitații.

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