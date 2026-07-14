Situație critică pe Dunăre: deși a plouat mult mai mult, debitul fluviului se apropie de un minim istoric

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 17:46

Situație critică pe Dunăre, din cauza temperaturile ridicate, dar și a secetei prelungite. Chiar dacă România a avut în iunie 2026 precipitații mult mai mari decât în iunie 2025, debitul fluviului este mult mai mic.

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