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Mediu· 1 min citire
Situație critică pe Dunăre: deși a plouat mult mai mult, debitul fluviului se apropie de un minim istoric
Nivelul Dunării se apropie de minime istorice
Situație critică pe Dunăre, din cauza temperaturile ridicate, dar și a secetei prelungite. Chiar dacă România a avut în iunie 2026 precipitații mult mai mari decât în iunie 2025, debitul fluviului este mult mai mic.
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