Nor toxic de fum, la Atena. Autoritățile sanitare sunt în alertă

Publicat 6 iul. 2026, 15:26 Actualizat 6 iul. 2026, 15:28 Sursă EFE

Un nor de fum toxic generat de un incendiu forestier care s-a extins la o instalație de reciclare a deșeurilor de la periferia orașului Salonic a ajuns luni până în Atena, aflată la aproximativ 300 de kilometri distanță, determinând autoritățile elene să mențină alerta privind calitatea aerului și riscurile pentru sănătatea populației.

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