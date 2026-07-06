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Mediu· 1 min citire
Nor toxic de fum, la Atena. Autoritățile sanitare sunt în alertă
Sursa foto EFE
Publicat6 iul. 2026, 15:26
Actualizat6 iul. 2026, 15:28
SursăEFE
Un nor de fum toxic generat de un incendiu forestier care s-a extins la o instalație de reciclare a deșeurilor de la periferia orașului Salonic a ajuns luni până în Atena, aflată la aproximativ 300 de kilometri distanță, determinând autoritățile elene să mențină alerta privind calitatea aerului și riscurile pentru sănătatea populației.
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