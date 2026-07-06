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Nor toxic de fum, la Atena. Autoritățile sanitare sunt în alertă

Sursa foto EFE

Sursa foto EFE

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 iul. 2026, 15:26
Actualizat6 iul. 2026, 15:28
SursăEFE

Un nor de fum toxic generat de un incendiu forestier care s-a extins la o instalație de reciclare a deșeurilor de la periferia orașului Salonic a ajuns luni până în Atena, aflată la aproximativ 300 de kilometri distanță, determinând autoritățile elene să mențină alerta privind calitatea aerului și riscurile pentru sănătatea populației.

Incendiul a izbucnit în zona Oreokastro, în apropiere de Salonic, și s-a propagat rapid către o platformă industrială unde au luat foc o instalație de reciclare și mai multe fabrici. Arderea unor cantități mari de materiale plastice și alte deșeuri a produs un fum dens, încărcat cu substanțe toxice și monoxid de carbon, ceea ce a îngreunat intervenția pompierilor și a impus utilizarea echipamentelor speciale de protecție.

Autoritățile au recomandat populației să evite deplasările neesențiale, să țină ferestrele închise și, acolo unde este necesar, să folosească măști de protecție cu grad ridicat de filtrare. Potrivit presei elene, cinci pompieri au fost transportați la spital după ce au inhalat fum toxic în timpul intervenției.

Incendiul a provocat distrugeri importante în zona industrială din apropierea Salonicului, afectând hale, fabrici și alte afaceri locale. Peste 160 de pompieri, sprijiniți de mijloace aeriene și voluntari, au intervenit pentru limitarea flăcărilor și răcirea zonelor afectate, în timp ce autoritățile investighează cauzele izbucnirii incendiului. Un bărbat în vârstă de 76 de ani a fost reținut, fiind suspectat că a provocat accidental incendiul prin scântei produse de autoturismul său.

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