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Politica· 1 min citire

Petrișor Peiu: „AUR nu își schimbă poziția, alegerile anticipate sunt soluția”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iun. 2026, 17:15
Actualizat29 iun. 2026, 17:20
SursăRealitatea PLUS

Criza politică este departe de final, partidele nu par să se înțeleagă, iar formarea unui guvern este încă incertă! În aceste condiții, AUR reafirmă că singura soluție pentru ieșirea din criză sunt alegerile anticipate. Liderii formațiunii subliniază din nou că nu vor vota nicio variantă de Executiv atât timp cât sunt excluși de la discuții.

„Toată povestea vine de la liniile roșii care s-au trasat în perioada moțiunii de cenzură, nimeni nu vrea să renunțe și atunci nu-i văd cum pot să facă această majoritate stabilă.

Ăsta este motivul pentru care noi tot avansăm soluția alegerilor anticipate. Noi nu vom vota unul din cele două variante de guvern propuse, fie cu domnul Grindeanu, fie cu domnul Mureșan.

AUR nu-și va schimba poziția dacă președintele Nicușor Dan și coaliția majoritară nu-și schimbă poziția, atâta timp cât își ne exclud de la construcția unei soluții pentru această legislatură, nici noi n-avem de ce să ne schimbăm poziția.

Astăzi suntem mai aproape ca nicicând de această soluție a alegerilor anticipate. Și în al doilea rând, nu văd ce ar câștiga oricine din AUR mergând pe ideea asta de a vota un guvern numai pentru a fi guvern.”, a declarat Petrișor Peiu.

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