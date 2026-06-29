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Politica· 1 min citire
Petrișor Peiu: „AUR nu își schimbă poziția, alegerile anticipate sunt soluția”
Publicat29 iun. 2026, 17:15
Actualizat29 iun. 2026, 17:20
SursăRealitatea PLUS
Criza politică este departe de final, partidele nu par să se înțeleagă, iar formarea unui guvern este încă incertă! În aceste condiții, AUR reafirmă că singura soluție pentru ieșirea din criză sunt alegerile anticipate. Liderii formațiunii subliniază din nou că nu vor vota nicio variantă de Executiv atât timp cât sunt excluși de la discuții.
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