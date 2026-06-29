Petrișor Peiu: „Orice soluție trebuie să plece de la Nicușor Dan!”

Publicat 29 iun. 2026, 13:41 Sursă Realitatea PLUS

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că orice deblocare a actualei situații politice trebuie să înceapă cu o schimbare de poziție din partea președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză că a exclus formațiunea din discuțiile privind formarea unei majorități parlamentare.

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