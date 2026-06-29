Petrișor Peiu: „Orice soluție trebuie să plece de la Nicușor Dan!”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că orice deblocare a actualei situații politice trebuie să înceapă cu o schimbare de poziție din partea președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză că a exclus formațiunea din discuțiile privind formarea unei majorități parlamentare.
Petrișor Peiu: „Președintele este cel care trebuie să ridice această barieră”
Potrivit liderului senatorilor AUR, responsabilitatea pentru includerea tuturor forțelor politice în procesul de consultări revine președintelui României.
„De la domnul Grindeanu care este președintele partidului totuși, că nu vede dânsul posibil o soluție care să includă AUR...
Orice soluție trebuie să plece de la președintele Nicușor Dan, care este cel care a trasat această linie roșie că noi nu avem voie să fim consultați sau luați în calcul în ceea ce privește desemnarea unei majorități parlamentare.
Și atunci, dacă dânsul este primul care a ridicat această barieră, dânsul ar trebui să fie și primul care o ridică.
Constituția are niște prevederi exprese. Nu există vreuna care să-l oblige pe președinte să aibă un anumit comportament, dar ceea ce face domnia sa este împotriva sensului Constituției, nu neapărat împotriva literei Constituției. Sigur că este o modalitate de a invoca depășirea unor atribuții și suspendarea domniei sale.”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.
Ce calități a avut Sorin Grindeanu atunci când s-a votat moțiunea de cenzură împreună cu PSD și ce nu are acum pentru a ajunge premier?
„Păi nu am votat atunci persoana domnului Sorin Grindeanu. Ne-am asociat într-un demers pe care noi îl anunțasem mai demult.
Faptul că Partidul Social Democrat a considerat la fel ca și noi că guvernul Ilie Bolojan nu conduce țara în direcția în care ar avea nevoie țara să fie condusă este altă discuție.
Noi atunci am și anunțat... încă de atunci, de dinainte de moțiunea de cenzură, că nu avem o alianță cu Partidul Social Democrat. Nu urmărim crearea unei majorități parlamentare cu Partidul Social Democrat.
Dânșii la fel au anunțat. Noi nu votăm nici acum, nici un eventual guvern propus Sorin Grindeanu, nu votăm persoana domnului Sorin Grindeanu, care nu are nimic. Problema este politica publică, programul de guvernare. Noi am demis guvernul Bolojan pentru programul de guvernare pe care îl punea în practică.”, a completat Petrișor Peiu.
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