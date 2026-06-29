Guvernul german a anulat contractul de 11 miliarde de euro cu Rheinmetall. Acordul umflat cade după probleme majore

Publicat 29 iun. 2026, 09:12 Sursă Realitatea PLUS

Nemții anulează contractul cu Rheinmetall, în valoare de peste 11 miliarde de euro din cauză ca nu au fost respectate anumite jaloane, potrivit Realitatea PLUS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre contracul Rheinmetall Gheorghe Piperea AUR