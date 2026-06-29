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Politica· 1 min citire
Guvernul german a anulat contractul de 11 miliarde de euro cu Rheinmetall. Acordul umflat cade după probleme majore
Gheorghe Piperea (AUR)
Publicat29 iun. 2026, 09:12
SursăRealitatea PLUS
Nemții anulează contractul cu Rheinmetall, în valoare de peste 11 miliarde de euro din cauză ca nu au fost respectate anumite jaloane, potrivit Realitatea PLUS.
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