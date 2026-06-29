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Politica· 1 min citire

Guvernul german a anulat contractul de 11 miliarde de euro cu Rheinmetall. Acordul umflat cade după probleme majore

Gheorghe Piperea (AUR)

Gheorghe Piperea (AUR)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iun. 2026, 09:12
SursăRealitatea PLUS

Nemții anulează contractul cu Rheinmetall, în valoare de peste 11 miliarde de euro din cauză ca nu au fost respectate anumite jaloane, potrivit Realitatea PLUS.

Piperea susține că România are probleme similare

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a transmis că România s-ar afla într-o situație asemănătoare în privința contractului cu Rheinmetall. Acesta susține că problemele ar fi chiar mai grave și a făcut referire la contractul de 7 miliarde de euro semnat de companie cu România.

„Contractul de 7 miliarde de euro pe care Rheinmetall l-a semnat în deplin secret și cu multe semne de întrebare cu România are probleme similare, dar mai grave. De exemplu, nu există un șantier naval care să construiască minunatele corvete, echipamentele de apărare anti-aeriană nu au “vedere” pe timp de noapte.”

„Un nou guvern va anula contractul”

Gheorghe Piperea a mai transmis că un nou guvern ar urma să ia aceeași decizie ca Germania și să anuleze contractul.

„Va anula contractul. Altfel, generații întregi de români vor avea de achitat o fraudă”, a transmis acesta pe pagina sa de socializare.

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