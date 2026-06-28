Călin Georgescu: Poporul român astăzi are nevoie de rost, pace și prosperitate. Acesta este destinul
Călin Georgescu
Călin Georgescu a ajuns duminică seara la sediul Realitatea PLUS, acolo unde a fost așteptat de sute de suținători. Oamenii l-au aplaudat minute în șir și au scandat "Turul 2 înapoi" și "Călin Georgescu este președinte". În platoul emisiunii Culsele Statului Paralel, modartă de jurnalista Anca Alexandrescu, Călin Georgescu a făcut o serie de dezvăluiri senzaționale.
Călin Georgescu: Mulțumesc pentru entuziasmul din fața studioului dumneavoastră. Le mulțumesc tuturor celor prezenți și, sigur, emoțiile sunt un fapt al iubirii pentru această țară și înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Le mulțumesc tuturor!
Anca Alexandrescu: Domnule Georgescu, ce faceți?
Călin Georgescu: Cum nu sunt nici hoț, nici escroc, nu fac nimic. Ăsta este răspunsul.
Anca Alexandrescu: A existat opinia, în ultima perioadă, că ar trebui să fiți mai vizibil, ca să fie mai clar că dumneavoastră sunteți șeful mișcării suveraniste. S-au întâmplat foarte multe lucruri în ultima perioadă și m-au rugat mai mulți telespectatori să clarificăm câteva declarații pe care dumneavoastră le-ați făcut în ultimele luni. Una dintre ele a fost legată de un guvern de reconciliere națională. Apoi m-ați certat, părintește, desigur, aici, în emisiune, că am candidat la București, pentru că n-am făcut altceva decât să validez acest sistem care a anulat alegerile și a dat lovitura de stat. Am auzit că, în martie anul acesta, ați reluat această idee, vorbind despre alegeri anticipate la nivel național. Apoi ați venit și ați spus că Guvernul Bolojan nu trebuie votat, că cei care votează Guvernul Bolojan sunt trădători și, nu în ultimul rând, ați cerut suspendarea lui Nicușor Dan.
Călin Georgescu: Da. Până ajungem la aceste puncte, ar fi bine să precizăm următorul lucru pentru poporul român: „Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.” Asta a spus Apostolul Pavel.
"Poporul suferă, oamenii nu mai au ce mânca"
Vedeți, am fost la Osica. Am fost în mai multe locuri și am văzut cât de mult suferă oamenii. Sunt foarte multe nedreptăți în toată țara. Dacă ar fi să iau numai zona de la Constanța, Tulcea, Iași și până în alte județe, este o tragedie. Oamenii nu mai au ce mânca, nu mai au unde să lucreze, iar satele sunt părăsite.
Eu le spun așa: prin foc se lămurește aurul. Prin foc, aurul se curăță. Adică suferința îl ajută pe om să se apropie de Dumnezeu. Important este să înțeleagă și să se smerească în fața Lui. Ca să concluzionez, față de situația actuală, pe care o voi explica, suntem pe drumul cel bun, în sensul că noaptea este pe sfârșite și ziua se apropie.
Acum, pentru a clarifica foarte bine situația, mărețul cărturar Simeon Pârvulescu, de fapt un mare caracter - ceea ce lipsește astăzi aproape în totalitate politicienilor - spunea așa: „Țineți alături de popor, ca să nu rătăciți.”
"O țară se prăbușește nu din cauza celor din afară, ci atunci când își abandonează principiile"
Dacă ne uităm bine, vedem că toți au rătăcit. Toată clasa politică, atât cei aflați la putere, cât și cei care s-au perindat în acești 36 de ani, a rătăcit. Din ce motiv? Pentru că o țară se prăbușește nu din cauza celor din afară, ci atunci când își abandonează principiile.
Care sunt principiile? Toată lumea vorbește. Este mult fariseism în această țară, nu doar în politică. Principiile sunt: respectul, susținerea, încurajarea și sinceritatea - sunt capetele crucii. Dacă unul nu îl ai, se prăbușește tot. Ei nu le au pe niciunul.
"Poporul român are nevoie de rost, pace și prosperitate"
În condițiile acestea, subliniez, poporul român astăzi are nevoie astăzi doar de rost, de pace și de prosperitate. Acesta este destinul poporului român. Altceva eu nu cunosc. Nici nu ai cum să te gândești la altceva.
Despre decembrie 1989: "Cine spune că a fost Revoluție ori nu știe nimic, ori a fost cumpărat"
Pe acest fond, pentru a clarifica foarte bine situația de astăzi, aș vrea să ne întoarcem la decembrie 1989, și anume la lovitura de stat. Cine spune că a fost revoluție ori nu știe nimic, ori a fost cumpărat. A fost o lovitură de stat precisă, în urma căreia au fost uciși oameni, în special tineri.
Se vorbește despre peste 1.100 de tineri și copii. Unii spun 1.166. Nu mă interesează numărul exact. S-au jucat cu viețile oamenilor.
Acei tineri, morți, de fapt uciși, pentru ca ei să se instaleze la putere, s-au dus la Dumnezeu și i-au spus tot. Și se vede astăzi.
Apoi s-a spus „avort”, iar corectitudinea politică a spus „întrerupere de sarcină”. Și asta s-a transformat într-un genocid. Până astăzi, România a pierdut peste 20 de milioane de suflete. Încă o țară.
Acei copii uciși prin avort s-au dus și ei la Dumnezeu și i-au spus tot. Și se vede.
6 decembrie 2024
Și atunci s-a întâmplat 6 decembrie 2024, a doua lovitură de stat. Pentru că acei copii au spus tot.
Vedeți, România avea nevoie de o igienizare spirituală, morală. Trebuia să iasă tot răul la suprafață de 36 de ani. Tot. Și a ieșit tot. Mai este încă puțin. De aceea să nu ne grăbim și avem răbdare.
Votul anulat a împărțit țara în două Românii
Ceasul merge pentru toți la fel, dar timpul arată adevărata față a oamenilor și se vede la mulți, nu doar din politică, din toată societatea. Știți, după ce anulezi votul, dacă ai anulat acest vot, ceea ce este o o barbarie de neimaginat, societatea după această anulare s-a împărțit în două Românii și aproape că nu-și mai vorbesc.
Știți, când anulezi un vot al unui popor, adică dreptul lui, societatea devine trib și se vede. În timpul jocului nu-ți convine scorul. Știi că mai este foarte puțin și se termină meciul și anulezi jocul. Atunci nu mai ești arbitru. Ești un trișor cu imunitate, ca să nu zic escroc.
Știți, eu alături de popor nu m-am luptat pentru conturi în bancă, nici pentru mașini străine și nici pentru case luxoase, ci m-am luptat pentru demnitatea și libertatea poporului român, care trebuie să știe ce vrea și să înțeleagă ce poate, să știe cine este.
Când tece peste brazda pământului românesc, când își potolește setea de la izvorul cu apă limpede, când vorbește graiul limbii române, când ascultă cântecul românesc care vibrează sufletul, îl face să vibreze, când își aduce aminte de strămoși, de înaintași sau - cum spunea Nicolae Iorga - să ne aducem aminte de jertfa lui Mihai la Călugăreni, de lacrimile lui Horea în lanțuri, de sabia lui Ștefan cel Mare când apăra hotarele și de frumusețea omului lăuntric, care a fost marele voivod Constantin Brâncoveanu, care ne-a lăsat măreția credinței ortodoxe: să faci binele în tăcere. Să faci binele în tăcere.
Când înțelegi acest lucru cu mare smerenie te apropii de felul de a fi al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cum a stat el la masă sau într-un dialog, așa cum stăm noi, cu Iuda. Știa că îl va trăda, că va fi trădat, dar i-a vorbit frumos, cu mare condescendență.
Închei să vă spun așa: vedeți, văide țara al cărei împărat este copil, un copil și drăgătorii ei benchetuiesc de dimineață. Nu va mai dura mult timp. Însă este bine să fim foarte atenți la ce cuvinte rostim. L-a ce m-ați întrebat mai devreme.
"Poporul român s-a trezit și nu mai poate fi manipulat"
Poporul român, în primul rând, s-a trezit și nu mai poate să fie manipulat. Este imposibil.
Știți că înainte a fost exploatarea omului de către om. După aceea a fost manipularea omului de către om, care a continuat până astăzi, după lovitura de stat din '89, încheiată pe 6 decembrie 2024. A fost un rău necesar, cum am spus. Șahul greșeala așteaptă. Și au făcut asta. Bine că au făcut. Pentru că altfel nu ieșeau la suprafață cu toate mizeriile lor. Însă ca să înțelegem foarte bine și în amănunt cum stă situația, spuneați de multipolaritate. Haideți să punem degetul pe rană.
Despre drona de la Galați
Președintele acesta ilegitim, din ce se vede, mă refer în mod special, nu la altelucruri, punctual - drona de la Galați de care nimeni nu mai vorbește, drona de la Constanța de care, iarăși, nimeni nu mai vorbește.
Deci acest președinte e legitim, este clar, are o înțelegere cu Zelenski. De fapt, asta vorbește toată lumea. Ce mai spun eu în plus este, poate, doar să punctez din nou. Are o înțelegere cu Zelenski pentru a implica NATO în război prin intermediul României.
Eu transmit așa că serviciile militare americane cunosc această situație și vor apărea dovezi.
Vedeți, drona de la Constanța aparținea armatei ucrainene, deci era ucraineană pur și simplu.
În primul rând era nevoie imediat, dar imediat, de o reacție diplomatică rapidă, categorică și decisivă. Nu te joci cu așa ceva.
Anca Alexandrescu: Lucru care nu s a întâmplat.
Călin Georgescu: Nu s-a întâmplat nimic. Au spus și dintr un raport, care oricum raportul nu justifică nimic. Nu aduce nicio justificare. Însă, vedeți dumneavoastră, în acea zonă de port nu pătrunde nici musca nedirijată.
Dacă drona ajungea lângă depozitele de petrol sau cele de azotat de amoniu era o tragedie umană. Vorbim de peste 15.000- 20.000 de victime.
Anca Alexandrescu: Sugerați că a fost o înțelegere cu anumite personaje din statul român?
"Nicușor Dan e un pericol real pentru statul român"
Călin Georgescu: Eu ce am vrut să spun, am spus. Completez - acesta era scenariul perfect pentru Zelenski de a implica NATO în război.
Prin urmare, față de aceste aspecte, față de multe altele din încălcarea Constituției de nenumărate ori, acest personaj Nicușor Dan este un pericol real pentru statul român, pentru suveranitatea țării și pentru siguranța și securitatea, cum se vedea, cetățenilor ei. Și de aceea eu am cerut Parlamentului să înceapă procedura de suspendare, cât timp mai avem o națiune.
Al doilea lucru este că România este foarte aproape, ținând cont de ce se vede, de a fi implicată în războiul altora. Adică discutăm, la modul real, de carne de tun. Este o tragedie.
Apoi vedeți, Bruxellesul sabotează tot procesul de pace demarat de America și de China în Ucraina, dorește escaladarea conflictului și implicarea NATO și a Europei, în special, în război cu Rusia.
Știți, indivizii aceștia - niște măscărici, de altfel, Karl Stirner, care de fapt și-a dat demisia - o să revin pe acel subiect - Mertz, Macron deviază atenția publicului și popoarelor lor, și a Europei de la dezastrul în plină desfășurare în țările lor, în țările noastre.
Știți, e momentul în care arată cu degetul și spun inamicul principal este Rusia. Eu văd în ochii lor trădare față de cetățenii lor. Și asta asta te dezgustă. Ca să fiu sincer, am o scârbă cosmică pentru așa ceva.
Apoi, președintele Trump, președintele și și președintele Putin sunt în deplin de acord pentru a impune multipolaritatea geopolitică. Un singur punct important. Să se încheie definitiv oligarhia și cu soroșismul la nivel mondial. Bineînțeles că se opune Bruxellesul care prin marea finanțe europeană sabotează demersul celor trei. Sigur, inutil de altfel, dar asta fac. Lumea s a împărțit în cele trei mari sfere de influență. America Latină, Caraibe, Groenlanda vor fi sub umbrela Statelor Unite. Groenlanda va fi curând anexată.
Asia, sub cupola celor 3 mari puteri, dominată de China și cu mici zone ale Americii. Europa sub cupola celor trei, fiecare predominând pe zona sa de interes. Apoi Orientul Mijlociu. În Orientul Mijlociu nu va fi calm foarte curând. Convulsiile și conflictele vor continua până când America se va retarage din zonă, mai puțin din Arabia Saudită unde va rămâne stabil. Acum, foarte important, foarte important ce vă spun: începând de acum în următoarele 18 luni va fi o resetare completă a geopoliticii mondiale. Totală față de de tripolaritatea existentă - America, China, Rusia.
Eu atenționez clasa politică să se trezească, ca și tot sistemul existent, până când nu vom fi devorați de instituțiile internaționale.
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