Blocaj total pentru formarea noului guvern. Mai sunt 48 de ore pentru deblocarea negocierilor

Publicat 28 iun. 2026, 11:19 Sursă Realitatea PLUS

Formarea noului Guvern intră în criză de timp! Au mai rămas doar două zile până când parlamentarii pleacă în vacanță, iar instalarea unui executiv rămâne în aer.

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