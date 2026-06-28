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Politica· 1 min citire

Blocaj total pentru formarea noului guvern. Mai sunt 48 de ore pentru deblocarea negocierilor

Guvernul României

Guvernul României

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iun. 2026, 11:19
SursăRealitatea PLUS

Formarea noului Guvern intră în criză de timp! Au mai rămas doar două zile până când parlamentarii pleacă în vacanță, iar instalarea unui executiv rămâne în aer.

Președintele Nicușor Dan i-a somat pe liderii politici să ajungă la un acord și a criticat blocajul cauzat de PNL. Acesta l-a avertizat pe Ilie Bolojan că publică înregistrarea negocierilor în care premierul promitea că votează un nou cabinet.

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