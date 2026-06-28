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Politica· 1 min citire
Blocaj total pentru formarea noului guvern. Mai sunt 48 de ore pentru deblocarea negocierilor
Guvernul României
Publicat28 iun. 2026, 11:19
SursăRealitatea PLUS
Formarea noului Guvern intră în criză de timp! Au mai rămas doar două zile până când parlamentarii pleacă în vacanță, iar instalarea unui executiv rămâne în aer.
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