Alexandru Rogobete, mesaj de forță pe Facebook: „Se negociază orgoliile unui singur om, nu proiecte sau viziuni pentru România”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 23:11

Deputatul PSD Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, susține că România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere politic și administrativ, în care nu se mai negociază proiecte sau principii, ci „orgoliile unui singur om”, iar conceptul de reformă ar fi ajuns să fie folosit ca instrument de propagandă.

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