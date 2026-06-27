Alexandru Rogobete, mesaj de forță pe Facebook: „Se negociază orgoliile unui singur om, nu proiecte sau viziuni pentru România”

Deputatul PSD Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, susține că România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere politic și administrativ, în care nu se mai negociază proiecte sau principii, ci „orgoliile unui singur om”, iar conceptul de reformă ar fi ajuns să fie folosit ca instrument de propagandă.
Deputatul PSD Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, afirmă, după participarea la Forumul Național PES Activists România și la Gala Premiile Solidarității, că România se află într-un context complicat în care lipsesc negocierile reale pentru proiecte și viziuni de viitor.
„Astăzi am participat la Forumul Național PES Activists România și la Gala Premiile Solidarității. Îi mulțumesc pentru invitație colegului și prietenului meu, vicepreședinte al Parlamentului European, Victor Negrescu. M-a bucurat să văd o sală plină, cu sute de oameni, dintre care foarte mulți tineri. Oameni care nu au renunțat să creadă în comunitate, în solidaritate și în puterea faptelor făcute doar pentru a face bine, fără să aștepte ceva în schimb”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.
Parteneriatul dintre ONG-uri și autorități
Acesta a declarat că a întâlnit reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai societății civile, despre care spune că au demonstrat că un parteneriat corect, onest și transparent cu autoritățile locale și centrale poate produce schimbări reale, „fără calcule politice și fără interese ascunse”.
Rogobete susține, totodată, că mesajul transmis în cadrul evenimentului a vizat situația politică actuală, pe care o descrie drept una dificilă din punct de vedere administrativ și politic.
Val de critici la adresa situației politice actuale și a liderilor politici
„Nu se negociază proiecte, nu se negociază principii și nici o viziune pentru viitorul României. Din păcate, se negociază orgoliile unui singur om. Se negociază în spatele ușilor închise, iar cuvântul ‘reformă’ a ajuns să fie folosit mai degrabă ca instrument de propagandă decât ca angajament pentru schimbare”, a afirmat deputatul PSD.
El mai susține că există lideri politici care evită dialogul direct cu cetățenii și preferă comunicarea prin rețelele sociale, „construind percepții în loc de rezultate”.
Mesaj de încredere pentru viitorul României
Rogobete și-a exprimat, însă, încrederea că România va depăși această perioadă: „Cred că România este mai puternică decât această perioadă. Cred că românii au discernământ și nu vor accepta ca țara să fie blocată de ambiții personale. O să fie bine, pentru că România este mai mare decât orgoliile oricărui politician.”