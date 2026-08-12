Niculina Stelea (senator AUR): „România are nevoie de energie, nu de blocaje progresiste! Nicușor Dan pune frână dezvoltării hidrocentralelor”

Publicat 12 aug. 2026, 13:35 Actualizat 12 aug. 2026, 13:39

Senatorul AUR Niculina Stelea critică decizia președintelui Nicușor Dan de a retrimite în Parlament legea privind construcția celor șapte hidrocentrale și susține că, într-o perioadă în care România se confruntă cu o criză energetică severă, orice blocare a proiectelor strategice înseamnă o lovitură dată securității energetice și dezvoltării economice a țării.

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