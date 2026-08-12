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Politica· 1 min citire

Niculina Stelea (senator AUR): „România are nevoie de energie, nu de blocaje progresiste! Nicușor Dan pune frână dezvoltării hidrocentralelor”

Niculina Stelea

Niculina Stelea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 aug. 2026, 13:35
Actualizat12 aug. 2026, 13:39

Senatorul AUR Niculina Stelea critică decizia președintelui Nicușor Dan de a retrimite în Parlament legea privind construcția celor șapte hidrocentrale și susține că, într-o perioadă în care România se confruntă cu o criză energetică severă, orice blocare a proiectelor strategice înseamnă o lovitură dată securității energetice și dezvoltării economice a țării.

„Inadecvarea Președintelui Nicușor Dan nu cunoaște limite. În contextul crizei energetice grave prin care trece România, acesta a refuzat promulgarea legii privind construcția celor 7 hidrocentrale în așa-zisele arii protejate și a retrimis-o la Parlament. Asta după ce aceeași lege a fost contestată la CCR și declarată constituțională.

Când vă întrebați de ce suntem într-o situație atât de gravă energetic, răspunsul este simplu: din cauza unei astfel de nebunii progresiste care, susținută masiv cu bani din afara țării, împiedică dezvoltarea României.

Cele șapte amenajări ale Hidroelectrica care ar putea beneficia de noul cadru legislativ sunt: 1) Pașcani, 2) Răstolița, 3) Surduc-Siriu, 4) Livezeni-Bumbești, 5) Cornetu-Avrig, 6) Cerna-Motru-Tismana și 7) Cerna-Belareca.

Odată cu această decizie nebunească a Președintelui Nicușor Dan de a solicita reexaminarea legii (care trenează de vreo 10 ani), există un motiv în plus pentru suspendarea și demiterea acestuia.

Este clar că avem o problemă cu șeful statului român. De ceva timp, mă macină însă o întrebare: oare face așa pentru că are probleme grave în percepția realității sau pentru că acționează la ordin din afara României?”, a declarat senatorul AUR, Niculina Stelea.

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