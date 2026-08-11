O vânzătoare a fost filmată în timp ce pulveriza spray împotriva insectelor pe legume. Explicația femeii a stârnit controverse

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 17:54

Imagini devenite virale în mediul online au provocat un val de reacții după ce o vânzătoare a fost filmată în timp ce folosea un spray împotriva insectelor în apropierea unor legume și fructe expuse la vânzare. Persoana care a realizat filmarea a întrebat-o pe femeie de ce folosește produsul, iar răspunsul acesteia nu i-a convins pe toți cei care au văzut imaginile.

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