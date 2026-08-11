O vânzătoare a fost filmată în timp ce pulveriza spray împotriva insectelor pe legume. Explicația femeii a stârnit controverse

Imagini devenite virale în mediul online au provocat un val de reacții după ce o vânzătoare a fost filmată în timp ce folosea un spray împotriva insectelor în apropierea unor legume și fructe expuse la vânzare. Persoana care a realizat filmarea a întrebat-o pe femeie de ce folosește produsul, iar răspunsul acesteia nu i-a convins pe toți cei care au văzut imaginile.
Incidentul a fost prezentat pe rețelele sociale de un client care susține că a observat momentul în timp ce trecea pe lângă taraba de legume. Potrivit relatării sale, vânzătoarea ar fi pulverizat spray împotriva insectelor în zona în care erau expuse produsele.
Clientul susține că a văzut spray pulverizat în apropierea legumelor
Potrivit relatării publicate online, clientul a observat că vânzătoarea folosea un recipient cu spray în timp ce în apropierea produselor se aflau numeroase muște.
Clientul afirmă că inițial a crezut că femeia stropește legumele cu apă, având în vedere temperaturile ridicate. Ulterior, și-ar fi dat seama că era vorba despre un produs destinat combaterii insectelor.
Imaginile au fost distribuite ulterior pe rețelele sociale și au generat numeroase comentarii din partea utilizatorilor, unii dintre aceștia cerând verificarea situației de către autoritățile competente.
Ce explicație a oferit vânzătoarea
În filmarea prezentată online, clientul o întreabă direct pe femeie de ce folosește sprayul în zona legumelor.
Dialogul surprins în imagini este scurt. Vânzătoarea susține că produsul a fost folosit „pentru muște” și că sprayul ar fi fost pulverizat în aer, nu direct pe legume și fructe.
Explicația nu l-a convins pe client, care a continuat să pună sub semnul întrebării modul în care fusese utilizat produsul.
Deocamdată, din informațiile prezentate în mediul online, nu rezultă o confirmare oficială privind faptul că substanța ar fi fost aplicată direct pe produsele destinate consumului.
Imaginile au provocat reacții puternice pe internet
Filmarea a generat numeroase reacții, în special din cauza riscului pe care l-ar putea reprezenta utilizarea necorespunzătoare a insecticidelor în apropierea alimentelor.
Mai mulți utilizatori au relatat, în comentarii, că s-ar fi confruntat cu situații pe care le consideră similare în alte spații comerciale. Aceste afirmații nu au fost însă confirmate oficial și nu pot fi considerate dovezi că astfel de practici sunt răspândite.
Cazul prezentat în imaginile devenite virale a determinat, potrivit persoanei care a făcut publică situația, sesizarea autorităților competente.
Unde ar fi avut loc incidentul
În primele informații distribuite pe rețelele sociale nu era clar precizat locul în care au fost realizate imaginile. Ulterior, autorul postării a susținut că taraba s-ar afla în Cluj-Napoca, în cartierul Grigorescu, pe strada Hațeg.
De asemenea, în postarea respectivă se afirmă că punctul de vânzare ar fi fost ulterior închis. Aceste informații trebuie însă verificate de autoritățile competente.
De ce este problematică folosirea insecticidelor în apropierea alimentelor
Produsele destinate combaterii insectelor sunt substanțe care trebuie utilizate strict conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Pulverizarea lor în apropierea alimentelor poate ridica probleme dacă produsele alimentare intră în contact cu substanțe chimice care nu sunt destinate aplicării pe acestea.
În cazul de față, nu există, din informațiile disponibile în postarea virală, o confirmare oficială că legumele au fost contaminate sau că vreo persoană s-a îmbolnăvit după consumul lor.
Tocmai de aceea, verificarea situației de către autoritățile sanitare și de protecție a consumatorilor este importantă pentru stabilirea exactă a ceea ce s-a întâmplat.
Recomandarea pentru cumpărători
Specialiștii recomandă, în general, ca fructele și legumele să fie spălate corespunzător înainte de consum. Consumatorii sunt, de asemenea, sfătuiți să cumpere produse din spații autorizate și să păstreze bonul fiscal, mai ales atunci când observă nereguli privind modul de depozitare sau comercializare.
În ceea ce privește incidentul filmat, imaginile de pe rețelele sociale reprezintă punctul de plecare al unor acuzații și sesizări, însă doar verificările oficiale pot stabili dacă insecticidul a ajuns efectiv pe legume și dacă au fost încălcate normele privind comercializarea produselor alimentare.