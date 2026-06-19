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„Invazia moliilor”: fenomenul social-media care arată cât de pricepuți sunt românii… la insecte

Molie (foto ilustrativ)

Molie (foto ilustrativ)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iun. 2026, 10:13
Actualizat19 iun. 2026, 10:43

Valul de fluturi nocturni apărut în ultimele zile în București, Brașov, Ploiești și multe alte orașe a fost rapid botezat pe internet „invazia moliilor”. Imaginile cu nori de insecte adunate la lumină, pe terase sau în scările de bloc au generat sute de comentarii și interpretări — de la ironii la „analize” realizate cu ajutorul inteligenței artificiale. În contrast cu mesajele alarmiste din online, specialiștii explică faptul că este vorba despre un fenomen sezonier normal.

Potrivit specialiștilor, insectele observate în orașe sunt Autographa gamma, cunoscută popular drept Buha gamma — un fluture migrator nativ în Europa. Nu este o specie invazivă, nu este o molie în sensul obișnuit al termenului, iar insecticidele pentru țânțari sau căpușe nu au efect asupra lor. Apariția lor în număr mare este un episod sezonier, favorizat anul acesta de ploile abundente urmate de creșterea bruscă a temperaturilor. De regulă, valul durează doar câteva zile, iar temperaturile ridicate și nopțile propice deplasării îi pot concentra în zonele urbane.

Specialiștii subliniază că fluturii nocturni nu reprezintă un pericol: nu înțeapă și nu transmit boli, însă numărul mare poate crea disconfort și poate da impresia unei invazii.

"Invazia moliilor", fenomen viral și teorii fanteziste

În timp ce entomologii explicau aceste detalii, în mediul online au circulat interpretări mult mai colorate.

De exemplu un utilizator a pus fenomenul pe seama omizilor din Pădurea Băneasa, reproșând Romsilva lipsa intervenției și concluzionând că „omizile s-au făcut molii”.

Contrastul dintre explicațiile științifice și reacțiile de pe rețelele sociale a transformat un fenomen natural într-un subiect de dezbatere.

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