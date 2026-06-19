„Invazia moliilor”: fenomenul social-media care arată cât de pricepuți sunt românii… la insecte

Publicat 19 iun. 2026, 10:13 Actualizat 19 iun. 2026, 10:43

Valul de fluturi nocturni apărut în ultimele zile în București, Brașov, Ploiești și multe alte orașe a fost rapid botezat pe internet „invazia moliilor”. Imaginile cu nori de insecte adunate la lumină, pe terase sau în scările de bloc au generat sute de comentarii și interpretări — de la ironii la „analize” realizate cu ajutorul inteligenței artificiale. În contrast cu mesajele alarmiste din online, specialiștii explică faptul că este vorba despre un fenomen sezonier normal.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre invazie moliiBucureștidezinsectie