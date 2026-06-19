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Mediu· 1 min citire
„Invazia moliilor”: fenomenul social-media care arată cât de pricepuți sunt românii… la insecte
Molie (foto ilustrativ)
Publicat19 iun. 2026, 10:13
Actualizat19 iun. 2026, 10:43
Valul de fluturi nocturni apărut în ultimele zile în București, Brașov, Ploiești și multe alte orașe a fost rapid botezat pe internet „invazia moliilor”. Imaginile cu nori de insecte adunate la lumină, pe terase sau în scările de bloc au generat sute de comentarii și interpretări — de la ironii la „analize” realizate cu ajutorul inteligenței artificiale. În contrast cu mesajele alarmiste din online, specialiștii explică faptul că este vorba despre un fenomen sezonier normal.
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