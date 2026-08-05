Amendă de 10.000 de lei pentru tăierea unui nuc, chiar și din propria curte. Ce spune legea

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 aug. 2026, 19:26

Tăierea unui nuc din propria curte te poate costa până la 10.000 de lei dacă nu obții în prealabil aprobările legale. Fiind o specie protejată prin lege în România, nucul nu poate fi doborât fără o autorizație specială, iar sancțiunile pentru nerespectarea procedurii încep de la 5.000 de lei, chiar și pe proprietățile private.

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