Amendă de 10.000 de lei pentru tăierea unui nuc, chiar și din propria curte. Ce spune legea

Tăierea unui nuc din propria curte te poate costa până la 10.000 de lei dacă nu obții în prealabil aprobările legale. Fiind o specie protejată prin lege în România, nucul nu poate fi doborât fără o autorizație specială, iar sancțiunile pentru nerespectarea procedurii încep de la 5.000 de lei, chiar și pe proprietățile private.
Nucul beneficiază de un regim juridic special în România, fiind protejat de stat datorită valorii sale economice și ecologice. Tăierea acestui pom fructifer – chiar dacă este plantat pe o proprietate privată – este interzisă în lipsa unui aviz emis de Direcția pentru Agricultură Județeană.
În ce situații stricte permite legea tăierea nucilor
Conform prevederilor Legii pomiculturii nr. 348/2003, un nuc poate fi doborât doar în cazuri bine întemeiate. Autoritățile eliberează autorizația de tăiere exclusiv în următoarele circumstanțe:
Degradare avansată: Pomul este uscat sau afectat de boli în proporție de peste 60% din coroană.
Proiecte de interes public: Arborele se află pe un teren unde urmează să se execute lucrări de construcție sau infrastructură de interes public.
Siguranță rutieră: Nucul este amplasat pe aliniamentul unui drum național și constituie un pericol iminent pentru traficul auto sau pietonal.
Care este procedura pentru obținerea autorizației
Proprietarii care se încadrează în una dintre situațiile legale trebuie să parcurgă câțiva pași obligatorii înainte de a tăia pomul:
Depunerea cererii: Solicitarea se înaintează către Direcția pentru Agricultură Județeană (DAJ) cu cel puțin 30 de zile înainte de data planificată pentru tăiere.
Inspecția pe teren: O echipă de specialiști din cadrul instituției se va deplasa la fața locului pentru a evalua starea nucului.
Decizia oficială: În urma constatărilor din teren, autoritățile vor aproba sau vor respinge cererea de tăiere.
Ce amenzi riscă cei care taie un nuc fără aprobare
Tăierea neautorizată a nucilor constituie contravenție și se pedepsește aspru. Persoanele fizice sau juridice care ignoră procedura legală riscă sancțiuni financiare cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, valoarea amenzii fiind stabilită în funcție de gravitatea faptei și de numărul exemplarelor tăiate.
Recomandarea experților este ca nicio intervenție radicală să nu fie efectuată asupra unui nuc — chiar dacă acesta pare complet uscat sau prezintă risc de prăbușire — fără evaluarea prealabilă și acordul scris al autorităților agricole.