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Social· 1 min citire
Incendiu de proporții în Mehedinți. Au ars zeci de hectare de pădure și vegetație – VIDEO
Incendiu de vegetație în Mehedinți
Publicat31 iul. 2026, 19:44
Actualizat31 iul. 2026, 20:22
Un incendiu de vegetație uscată și miriște a izbucnit între localitățile Slașoma și Bibăn, pompierii intervenind cu toate autospecialele disponibile ale Stației Vânju Mare.
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