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Incendiu de proporții în Mehedinți. Au ars zeci de hectare de pădure și vegetație – VIDEO

Incendiu de vegetație în Mehedinți

Incendiu de vegetație în Mehedinți

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 iul. 2026, 19:44
Actualizat31 iul. 2026, 20:22

Un incendiu de vegetație uscată și miriște a izbucnit între localitățile Slașoma și Bibăn, pompierii intervenind cu toate autospecialele disponibile ale Stației Vânju Mare.

În sprijin a fost solicitată și o autospecială de stingere de la Detașamentul Drobeta. Intervenția este îngreunată de vânt, care favorizează extinderea rapidă a flăcărilor.

Potrivit informațiilor transmise de salvatori, incendiul a mistuit aproximativ 100 de hectare de vegetație uscată și miriște, dar și circa 50 de hectare de pădure. Flăcările s-au extins și la o cultură de floarea-soarelui.

Echipajele acționează în continuare pentru limitarea și lichidarea incendiului. Cauza producerii acestuia va fi stabilită după finalizarea intervenției.

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