Incendiu de proporții în Mehedinți. Au ars zeci de hectare de pădure și vegetație – VIDEO

Publicat 31 iul. 2026, 19:44 Actualizat 31 iul. 2026, 20:22

Un incendiu de vegetație uscată și miriște a izbucnit între localitățile Slașoma și Bibăn, pompierii intervenind cu toate autospecialele disponibile ale Stației Vânju Mare.

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