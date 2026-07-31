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Camera Deputaților a aprobat finanțarea temporară a ROMATSA prin Exim Banca Românească

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 14:22

Camera Deputaților a aprobat, vineri, în ședința de plen, un proiect care permite finanțarea temporară a Regiei Autonome „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian” (ROMATSA) prin intermediul Exim Banca Românească.

Exim Banca Românească va asigura finanțarea temporară

Potrivit Realitatea PLUS, măsura are ca scop asigurarea continuității activității ROMATSA până la finalizarea renegocierii și a litigiului cu compania Pfizer.

Decizia vine în contextul în care conturile ROMATSA au fost blocate, iar regia are nevoie de o soluție de finanțare pentru a-și continua activitatea.

România are de achitat aproximativ 600 de milioane de euro către Pfizer

Vă reamintim că România are de achitat aproximativ 600 de milioane de euro către compania Pfizer, în urma unui litigiu aflat în desfășurare privind neplata vaccinurilor anti-COVID-19 achiziționate în perioada pandemiei.

Autoritățile nu au oferit, până în prezent, detalii suplimentare privind calendarul în care finanțarea temporară va deveni operațională sau stadiul negocierilor cu Pfizer.

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