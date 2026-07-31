Camera Deputaților a aprobat finanțarea temporară a ROMATSA prin Exim Banca Românească

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 14:22

Camera Deputaților a aprobat, vineri, în ședința de plen, un proiect care permite finanțarea temporară a Regiei Autonome „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian” (ROMATSA) prin intermediul Exim Banca Românească.

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