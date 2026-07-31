Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Camera Deputaților a aprobat finanțarea temporară a ROMATSA prin Exim Banca Românească
FOTO: Arhivă
Camera Deputaților a aprobat, vineri, în ședința de plen, un proiect care permite finanțarea temporară a Regiei Autonome „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian” (ROMATSA) prin intermediul Exim Banca Românească.
Citește și
- 13:58Patriarhia Română, apel către parohii și credincioși pentru sprijinirea persoanelor afectate de caniculă:”Să distribuie apă celor aflați în nevoie”
- 13:32Incendiu de vegetație uscată și pășune la Sichevița, județul Caraș-Severin. Intervin pompierii ISU și două elicoptere Black Hawk
- 13:05Lucrările la tronsonul 2 Târgu Frumos–Lețcani al A8 se amână. Anunțul CNAIR privind atribuirea contractului
- 12:51IGSU, recomandări pentru populație după avertizarea de caniculă emisă de meteorologi
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News