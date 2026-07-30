Accident pe DN 1 în Sibiu: traficul este blocat, șase persoane implicate

Publicat 30 iul. 2026, 23:40 Actualizat 30 iul. 2026, 23:43

Un accident rutier s-a produs joi seara pe DN 1, în apropierea localității Avrig, județul Sibiu. Traficul în zonă este blocat, iar mai multe echipaje de intervenție au fost trimise la fața locului.

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