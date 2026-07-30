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Accident pe DN 1 în Sibiu: traficul este blocat, șase persoane implicate

Ambulanță

Ambulanță

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iul. 2026, 23:40
Actualizat30 iul. 2026, 23:43

Un accident rutier s-a produs joi seara pe DN 1, în apropierea localității Avrig, județul Sibiu. Traficul în zonă este blocat, iar mai multe echipaje de intervenție au fost trimise la fața locului.

Potrivit ISU Sibiu, salvatorii au mobilizat două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

Din primele informații, șase persoane au fost implicate în accident. Toate sunt evaluate medical la locul intervenției, fără ca autoritățile să fi anunțat, până în prezent, gravitatea rănilor.

Misiunea este în desfășurare. Autoritățile urmează să comunice detalii despre împrejurările în care s-a produs accidentul, precum și despre starea victimelor.

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