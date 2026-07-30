Dormi la doi pași de mare cu doar câteva zeci de lei pe noapte. Stațiunile unde campingul a revenit în forță

Vacanțele la mare nu mai înseamnă neapărat hoteluri scumpe sau pensiuni rezervate cu luni înainte. Tot mai mulți români aleg în 2026 să își instaleze cortul într-un camping amenajat, unde costurile sunt mult mai mici, iar apropierea de natură devine principalul atu.
De la Vama Veche și 2 Mai până la Corbu, litoralul românesc oferă zeci de campinguri dotate cu apă caldă, electricitate, Wi-Fi și alte facilități care transformă această variantă într-una atractivă atât pentru tineri, cât și pentru familiile cu copii.
Unde mai poți merge cu cortul pe litoral
Potrivit platformelor de rezervări, pe litoralul românesc funcționează în prezent 36 de campinguri, amplasate în 15 localități. Cele mai multe sunt concentrate în Vama Veche, 2 Mai și Corbu, destinații preferate de turiștii care caută o vacanță mai relaxată și mai ieftină.
Printre cele mai apreciate se numără un camping din Corbu, cotat cu cinci stele, dar și mai multe campinguri din Vama Veche și 2 Mai, care oferă spații pentru corturi și rulote, acces la energie electrică, apă caldă și locuri de parcare.
Uncamping din Vama Veche este amplasat la aproximativ 400 de metri de plajă. Campingul pune la dispoziția turiștilor facilități pentru corturi și rulote, ciubăr cu apă de mare, internet Wi-Fi, apă caldă permanent și parcare gratuită, iar zonele umbrite sunt amenajate pentru relaxare.
Cât costă o noapte de camping la mare
Tarifele diferă în funcție de stațiune, perioada aleasă și serviciile incluse.
În Vama Veche, un loc pentru cort costă, în general, între 60 și 100 de lei pe noapte, în funcție de sezon.
În 2 Mai, prețurile sunt ceva mai mici. Un loc pentru cort poate costa de la 40 de lei pe noapte, iar unele unități oferă reduceri în lunile mai, iunie și septembrie sau pentru sejururile mai lungi.
La Corbu, Chill Camping practică tarife începând de la 80 de lei pe noapte, diferența fiind justificată prin condițiile oferite și apropierea de plaja sălbatică.
Ce facilități găsesc turiștii
Campingurile autorizate de pe litoral au investit în ultimii ani în modernizarea infrastructurii, astfel încât experiența să fie una confortabilă chiar și pentru familiile cu copii.
În cele mai multe locații există toalete moderne, dușuri cu apă caldă disponibile permanent, acces la energie electrică și parcări dedicate.
De exemplu, unul dintre campingurile din Vama Veche dispune de peste un hectar destinat campării, cu zece toalete, zece dușuri și racordare la rețeaua electrică.
În multe dintre campinguri sunt amenajate și bucătării comune, zone pentru grătar, spații pentru depozitarea echipamentelor și magazine de proximitate.
Unde ai voie să campezi
Autoritățile atrag atenția că montarea corturilor este permisă doar în campingurile autorizate.
Camparea pe plajă, în zonele cu dune sau în alte spații neamenajate este interzisă și poate fi sancționată conform legislației în vigoare.
Înainte de rezervare, turiștii sunt sfătuiți să verifice dacă unitatea de camping este autorizată și să respecte regulile impuse de administratorii acesteia privind curățenia, liniștea și utilizarea spațiilor comune.
Salvamarii și reprezentanții autorităților recomandă, de asemenea, ca bunurile de valoare să fie păstrate în siguranță și camparea să se facă exclusiv în locurile special amenajate.