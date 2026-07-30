Dormi la doi pași de mare cu doar câteva zeci de lei pe noapte. Stațiunile unde campingul a revenit în forță

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 22:59

Vacanțele la mare nu mai înseamnă neapărat hoteluri scumpe sau pensiuni rezervate cu luni înainte. Tot mai mulți români aleg în 2026 să își instaleze cortul într-un camping amenajat, unde costurile sunt mult mai mici, iar apropierea de natură devine principalul atu.

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