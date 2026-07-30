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Pasajul Basarab se redeschide în septembrie. Lucrările continuă până la finalul anului
Pasajul Basarab
Circulația rutieră pe pasajul Basarab va fi redeschisă complet în septembrie, înainte de începerea școlii, iar lucrările de reabilitare vor continua până la finalul anului fără restricții pentru șoferi, a transmis joi Primăria Municipiului București.
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