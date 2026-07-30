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Pasajul Basarab se redeschide în septembrie. Lucrările continuă până la finalul anului

Pasajul Basarab

Pasajul Basarab

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 23:23

Circulația rutieră pe pasajul Basarab va fi redeschisă complet în septembrie, înainte de începerea școlii, iar lucrările de reabilitare vor continua până la finalul anului fără restricții pentru șoferi, a transmis joi Primăria Municipiului București.

Reprezentanții Municipalității au precizat că intervențiile au început la 20 iunie, cu montarea schelelor și scoaterea de sub tensiune a liniei de tramvai. Din 29 iunie, muncitorii au intervenit pe sensul Bulevardul Titulescu – Șoseaua Grozăvești, în timp ce traficul auto a fost deviat pe cealaltă cale, unde se circulă în ambele direcții.

„Reparăm, într-o jumătate de an, ce s-a degradat în ultimii 15 ani. Ca să recepționăm!”, au scris reprezentanții PMB, într-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit instituției, din a doua săptămână a lunii august, lucrările se vor muta pe sensul Grozăvești – Titulescu. În această etapă, mașinile vor circula în dublu sens pe cealaltă bretea.

„Așa cum am promis, până la începerea școlii, vom redeschide complet circulația pe pasaj. Tramvaiele revin și ele pe șine. Din septembrie și până la finalul anului, vom continua lucrările fără să afectăm traficul rutier”, au mai transmis reprezentanții Primăriei Capitalei.

La reabilitarea pasajului Basarab lucrează peste 110 muncitori și mai mult de 30 de utilaje, în două schimburi, de zi și de noapte, inclusiv sâmbăta. Intervențiile vizează aproximativ doi kilometri de pasaj și încă doi kilometri în zona de sub pod.

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