Pasajul Basarab se redeschide în septembrie. Lucrările continuă până la finalul anului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 23:23

Circulația rutieră pe pasajul Basarab va fi redeschisă complet în septembrie, înainte de începerea școlii, iar lucrările de reabilitare vor continua până la finalul anului fără restricții pentru șoferi, a transmis joi Primăria Municipiului București.

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