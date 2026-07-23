Cutremur puternic într-o zonă neașteptată din SUA. Cel mai mare seism din ultimii 120 de ani i-a zguduit pe americani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 iul. 2026, 23:49

Un cutremur cu magnitudinea 5,0 a lovit regiunea Texas Panhandle, fiind cel mai puternic seism înregistrat aici în ultimii peste 120 de ani. Mișcarea telurică a fost resimțită în mai multe state.

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