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Mediu· 1 min citire
Apa Mării Negre s-a răcit brusc. Are doar 13 grade Celsius
Turiști pe litoral
Publicat22 iul. 2026, 19:40
SursăRealitatea PLUS
Vacanța turiștilor de pe litoral a fost dată peste cap după ce apa Mării Negre s-a răcit brusc. A ajuns la doar 13 grade Celsius în Constanța și 18 grade Celsius în Mangalia. Fenomenul ar putea continua încă două zile, iar litoralul intră sub cod galben și apoi cod portocaliu de instabilitate atmosferică.
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