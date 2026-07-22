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Apa Mării Negre s-a răcit brusc. Are doar 13 grade Celsius

Turiști pe litoral

Turiști pe litoral

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat22 iul. 2026, 19:40
SursăRealitatea PLUS

Vacanța turiștilor de pe litoral a fost dată peste cap după ce apa Mării Negre s-a răcit brusc. A ajuns la doar 13 grade Celsius în Constanța și 18 grade Celsius în Mangalia. Fenomenul ar putea continua încă două zile, iar litoralul intră sub cod galben și apoi cod portocaliu de instabilitate atmosferică.

Apa mării s-a răcit brusc

Specialiștii spun că este vorba despre fenomenul natural numit upwelling, care apare atunci când vântul împinge apa caldă de la suprafață spre larg, iar în locul ei urcă apă rece din adâncime.

Medicii avertizează că diferența mare de temperatură poate provoca șoc termic, mai ales în cazul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu probleme cardiovasculare.

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