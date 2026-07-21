Realitatea.NET
Mediu· 1 min citire

Garda de Mediu a amendat cu 30.000 de lei un transport necorespunzător de deșeuri medicale periculoase în București

Deșeuri medicale / Foto Garda de Mediu

Deșeuri medicale / Foto Garda de Mediu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 11:42

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Municipiului București au verificat, în data de 13 iulie 2026, o autoutilitară care transporta deșeuri medicale periculoase. Vehiculul fusese oprit de un echipaj al Ministerului Afacerilor Interne pe Șoseaua Petricani, în Sectorul 2 al Capitalei.

Nereguli grave în timpul transportului

În urma controlului, inspectorii au constatat că o mare parte dintre deșeurile medicale erau transportate în saci speciali de culoare galbenă, așezați direct pe podeaua autoutilitarei. Totodată, alte deșeuri erau depozitate în europubele etichetate corespunzător, însă recipientele nu erau fixate pentru a preveni răsturnarea sau împrăștierea conținutului în cazul unui accident rutier.

Risc pentru sănătate și mediu

Potrivit Gărzii Naționale de Mediu, transportul necorespunzător al deșeurilor medicale periculoase poate reprezenta un pericol major pentru sănătatea populației și pentru mediul înconjurător, mai ales dacă ambalajele sunt deteriorate sau dacă are loc un incident în trafic.

Amendă de 30.000 de lei

Pentru neregulile constatate, comisarii de mediu au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 30.000 de lei. Totodată, au dispus măsuri obligatorii pentru ca viitoarele transporturi de deșeuri medicale periculoase să fie efectuate în condiții de maximă siguranță, cu respectarea prevederilor legale.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

control garda de mediudeseuri medicale

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Mediu

Mai Multe