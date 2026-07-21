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Mediu· 1 min citire
Garda de Mediu a amendat cu 30.000 de lei un transport necorespunzător de deșeuri medicale periculoase în București
Deșeuri medicale / Foto Garda de Mediu
Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Municipiului București au verificat, în data de 13 iulie 2026, o autoutilitară care transporta deșeuri medicale periculoase. Vehiculul fusese oprit de un echipaj al Ministerului Afacerilor Interne pe Șoseaua Petricani, în Sectorul 2 al Capitalei.
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