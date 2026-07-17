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Mediu· 1 min citire
"Apele Române" acuză un FALS. Nu se dau amenzi și dosare penale pentru apa din fântânile proprii
Fântână in pământ
Administrația Națională Apele Române dezminte categoric informațiile vehiculate pe rețelele sociale potrivit cărora oamenii ar putea fi amendați sau cercetați penal pentru folosirea apei din fântânile proprii. Instituția subliniază că aceste afirmații sunt „complet eronate”.
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