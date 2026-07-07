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România riscă să rămână fără apă din cauza secetei. Mecanismul care dă peste cap rezerva de apă a țării

Dunăre

Dunăre

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat7 iul. 2026, 17:42
SursăRealitatea PLUS

România riscă să rămână fără apă din cauza secetei și a schimbărilor climatice. Cercetătorii atrag atenția că rezervele subterane sunt tot mai afectate de lipsa precipitațiilor și de consumul ridicat. Scenariul este dramatic, iar prin această situație trec astăzi numeroase țări. În SUA, state precum Arizona, California și New Mexico s-au transformat deja în deșert.

Avertizările experților: România, în pericol din cauza secetei

Experții avertizează că fenomenul secetei devine tot mai grav și ar putea duce la o criză majoră a apei în România. Schimbările climatice își lasă tot mai clar amprenta, iar efectele lor sunt deja vizibile în tot mai multe regiuni ale țării. Fenomenele meteorologice extreme, perioadele prelungite de secetă și reducerea rezervelor de apă subterană accelerează procesul de deșertificare.

În mai multe regiuni ale lumii, inclusiv în sud-vestul Statelor Unite, rezervele de apă subterană se epuizează deoarece nu mai sunt alimentate suficient de precipitații, în timp ce consumul rămâne ridicat. Același tip de problemă apare și în România, mai ales în Oltenia, unde se observă un proces de deșertificare.

În trecut, zăpada și ploile alimentau constant rezerva de apă aflată sub pământ, însă, acum, aceste procese sunt tot mai rare. În unele zone, apa din subteran este deja exploatată mai repede decât se poate reface natural, ceea ce poate duce în timp la epuizarea resurselor.

Situația nu este însă una izolată, ci face parte dintr-un fenomen global, în care unele regiuni se confruntă cu secetă severă. În Spania, lipsa apei a dus deja la soluții costisitoare, precum desalinizarea apei de mare.

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