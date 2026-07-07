România riscă să rămână fără apă din cauza secetei. Mecanismul care dă peste cap rezerva de apă a țării

Publicat 7 iul. 2026, 17:42 Sursă Realitatea PLUS

România riscă să rămână fără apă din cauza secetei și a schimbărilor climatice. Cercetătorii atrag atenția că rezervele subterane sunt tot mai afectate de lipsa precipitațiilor și de consumul ridicat. Scenariul este dramatic, iar prin această situație trec astăzi numeroase țări. În SUA, state precum Arizona, California și New Mexico s-au transformat deja în deșert.

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