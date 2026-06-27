Tehnologia care ne secătuiește. La 10 întrebări, inteligența artificială consumă jumătate de litru de apă

Publicat 27 iun. 2026, 14:23 Sursă Realitatea PLUS

Inteligența artificială va consuma mai multă apă decât un miliard de oameni până în 2030. Este semnalul grav de alarmă tras de Institutului pentru Apă, Mediu și Sănătate al Universității Națiunilor Unite. Estimarea include atât apa folosită direct pentru răcirea serverelor, cât și cea consumată indirect pentru producerea energiei electrice necesare funcționării acestora. Mai grav, efectele asupra climei se văd deja prin fenomenele meteo extreme care au lovit întreaga planetă. Iar specialiștii avertizează că 2027 va fi cel mai cald an înregistrat vreodată.

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