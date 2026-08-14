Județul lui Bolojan, năpăstuit de secetă. Oamenii din 33 de localități au rămas fără apă

Criza apei se adâncește în județul Bihor din cauza secetei severe. Potrivit presei locale, 33 de localități se confruntă deja cu restricții la furnizarea apei potabile, iar debitele râurilor au scăzut dramatic, 29 de stații hidrometrice din bazinul Crișurilor indicând un debit zero.
Criză profundă a resurselor de apă în județul Bihor, unde efectele secetei hidrologice devin de la o zi la alta mai severe. În mai multe comunități rurale, populația depinde deja de ajutoarele distribuite de autorități și voluntari, în timp ce cursurile de apă din bazinul hidrografic Crișuri au atins niveluri de avarie sau au secat complet pe segmente extinse.
Situația cea mai critică se înregistrează în comunele Derna și Popești, unde robinetele au secat complet de o săptămână. Pentru a acoperi necesarul de bază, primăriile au organizat puncte de livrare a apei menajere folosite în gospodării și pentru adăparea animalelor. În paralel, echipe de voluntari merg direct la casele bătrânilor, bolnavilor și ale persoanelor vulnerabile pentru a le furniza apă îmbuteliată pentru consum.
Rații limitate la Derna: 100 de litri de apă per gospodărie
Consumul ridicat și resursele tot mai limitate au obligat administrația locală din Derna să impună măsuri drastice de raționalizare. Primăria a stabilit un plafon maxim de 100 de litri de apă menajeră pentru fiecare gospodărie.
Reprezentanții autorităților locale au explicat că decizia a fost luată pentru a preveni abuzurile, după ce s-a constatat că unii localnici solicitau zilnic sute de litri, depășind cu mult istoricul lor obișnuit de consum. Prioritate la distribuție au persoanele vulnerabile care nu au altă cale de aprovizionare. Pentru fermierii din zonă, salvarea vine din transporturile efectuate de primărie cu ajutorul unei vidanje speciale.
Harta secetei: 29 de stații hidrometrice înregistrează debit zero
Tabloul hidrologic furnizat de Administrația Bazonală de Apă (ABA) Crișuri confirmă o stare de alertă fără precedent. La 29 de stații hidrometrice din întregul bazin, debitul măsurat a coborât la zero, ceea ce înseamnă că cursurile de apă monitorizate au secat complet cel puțin pe anumite sectoare.
Printre zonele grav afectate se numără stațiile de la Ștei-Sighiștel, Beiuș-Nimăiești, Hidișel, Topa de Criș, Copăcel, Nușfalău, Marca, Chiribiș și Sârșig. Afectate direct de fenomenul de secare sunt ape precum Nimăiești, Topa, Sighiștel, Chijic, Barcău, Bistra sau Ier.
Cauza principală a acestei secătuiri o reprezintă lipsa totală a precipitațiilor: în prima jumătate a lunii august, la 32 de stații de măsurare din bazinul Crișurilor nu s-a înregistrat niciun strop de ploaie.
Crișul Repede la Oradea, la doar o cincime din debitul normal
Impactul secetei nu ocolește nici arterele fluviale mari ale județului. Crișul Repede, principala sursă de apă a regiunii, înregistrează valori alarmant de scăzute.
La stația de măsurare din Oradea, debitul râului a scăzut la doar 3,42 metri cubi pe secundă, o valoare dramatic redusă față de media multianuală a lunii august, de 16,2 mc/s. Practic, în prezent, Crișul Repede mai curge la doar 21% din volumul său normal pentru această perioadă din an.