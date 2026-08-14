Județul lui Bolojan, năpăstuit de secetă. Oamenii din 33 de localități au rămas fără apă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 aug. 2026, 12:06

Criza apei se adâncește în județul Bihor din cauza secetei severe. Potrivit presei locale, 33 de localități se confruntă deja cu restricții la furnizarea apei potabile, iar debitele râurilor au scăzut dramatic, 29 de stații hidrometrice din bazinul Crișurilor indicând un debit zero.

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